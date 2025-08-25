윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC…

스포츠조선

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

기사입력 2025-08-25 06:57


[스포츠조선 백지은 기자] 바이브 윤민수가 위장 이혼 의혹을 해명했다.

윤민수는 24일 방송된 SBS '미운 우리 새끼(이하 미우새)'에 새로운 멤버로 합류했다.

윤민수는 2006년 결혼해 슬하에 윤후 군을 얻었으나 18년 만인 지난해 이혼했다. 두 사람은 두 달전 서류정리를 끝내고 법적으로도 남남이 됐지만 아직도 한 집에 살고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 '위장이혼설'까지 나왔다.

윤민수는 "정리할 부분이 많다. 그중 하나가 집이다. 집이 매매돼야 정리되는 부분이 있어 아직 같이 지내게 됐다"고 해명했다.

심지어 윤민수는 전처와 아들을 위해 요리까지 했다. 그는 볶음밥을 한 뒤 자신이 먹을 양만 덜어내고 나머지는 비닐랩으로 포장해 냉장고에 넣어뒀다. 윤민수는 "이렇게 하면 전처나 후가 먹는다. 식사도 나눠서 준비하고 배달음식을 시켜도 같이 먹을 수 있게 해둔다"고 말해 모두를 놀라게 했다.


다만 한집에 살고 있더라도 현관 기준 양 끝에 윤민수와 전처의 방이 배치돼 있어 세대가 분리된 느낌이라고. 생활은 각자 하며, 아들 윤후에 대한 이야기를 비롯해 꼭 필요한 주제에 대해서만 의사소통을 하고 있다는 설명이다.

윤민수는 "집안에서 마주쳐도 20년 가까이 살아서 친구 같다. 후와 전처와 얼마 전 가족 여행도 다녀왔다. 이혼에 대해 후에게 특별한 얘기는 안했다. '이혼할 건데 어떻게 생각하냐'고 했더니 '그건 엄마 아빠 인생이니까'라고 쿨하게 반응하더라"라고 전했다.

하지만 후와는 달리 윤민수의 어머니는 아들의 이혼 소식에 큰 충격을 받았다. 윤민수 어머니는 "기사 보고 알았다. 사람 만나기가 싫더라. 요즘 세상에 흉도 아니라고 하니까 괜찮아졌다"고 털어놨다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

