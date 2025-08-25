스포츠조선

배우 남지현·키오라 나띠·레드벨벳 아이린, 제2회 KGMA MC 발탁 [공식]

기사입력 2025-08-25 08:46


[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 레드벨벳 아이린과 키스오브라이프 나띠, 배우 남지현이 제2회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2025 KGMA) MC를 맡아 화려한 축제를 안내한다.

25일 KGMA 조직위원회는 아이린, 나띠, 남지현이 오는 11월 14·15일 양일간 인천광역시 중구 운서동 인스파이어 아레나에서 열리는 '2025 KGMA' MC를 맡는다고 발표했다. 첫째 날인 14일엔 아이린과 남지현, 둘째 날에는 나띠와 남지현이 각각 축제를 진행한다. 특히 남지현은 지난해에 이어 2년 연속 MC로 발탁됐으며, 올해도 양일 모두 시상식을 이끌게 됐다.

KGMA 조직위원회는 "지난해 새로운 시대, 새로운 가요시상식으로 성공적으로 첫 발을 내디딘 KGMA는 올해도 K팝과 K팝 팬덤을 상징하는 아티스트들을 MC로 선정했다"며 "아이린과 나띠, 그리고 남지현은 양일간 K팝 아티스트들과 팬들에게 K팝 드림을 훌륭히 안내할 것"이라고 밝혔다.

아이린은 2014년 8월 레드벨벳으로 데뷔한 후 '아이스크림 케이크', '빨간 맛', '피카부', '러시안 룰렛', '싸이코', '배드 보이', '퀸덤', '필 마이 리듬' 등 다양한 곡으로 활동했다. '확신의 센터상'이라 할 만한 수려한 미모와 이지적인 분위기가 매력으로, 그룹 활동 외에 유닛 아이린&슬기로도 활약했다. 지난해 11월 첫 솔로 앨범을 발표하고 독보적인 음악색을 보여주기도 했다.

나띠는 2023년 7월 키스오브라이프로 데뷔, '쉿', '배드 뉴스', '이글루', '마이다스 터치', '스티키', '립스 힙스 키스' 등 다수의 곡으로 사랑받았다. 태국 출신으로 키스오브라이프 데뷔 전에는 JYP 걸그룹 오디션 프로그램 '식스틴'으로 대중에게 얼굴을 알렸으며, 솔로 가수로도 활약했다. 강렬하고 농염한 퍼포먼스로 큰 사랑을 받고 있다.

남지현은 2004년 '사랑한다 말해줘'로 연기자 데뷔를 한 이래 '수상한 파트너', '백일의 낭군님' 등 스릴러, 퓨전 사극 등 다양한 장르를 넘나들며 필모그래피를 쌓아왔다. 지난해 '굿파트너'로 SBS 시청률 1위를 견인했던 남지현은 내년 1월 '은애하는 도적님아'로 또 다시 시청자를 사로잡을 준비를 하고 있다.

남지현은 지난해 개최한 2024 KGMA 당시 안정적인 진행 능력으로 호평받은 데 힘입어 2025 KGMA에서도 MC로 활약하게 됐다. 지난해 뉴진스 하니, 에스파 윈터와 호흡을 맞췄던 그가 올해 레드벨벳 아이린, 키스오브라이프 나띠와 어떤 케미스트리를 보여줄지 주목된다.

2025 KGMA는 한 해 동안 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받은 K팝과 밴드, 트롯 등 대중음악의 다양한 부문에서 유의미한 성과를 거둔 가수들이 출연해 아티스트와 팬들이 하나가 되는 축제의 장으로 꾸며질 예정이다. 완성도 높은 무대로 K팝 팬들에게 호평을 받은 첫 회를 뛰어 넘는 역대급 무대가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

