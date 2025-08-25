배우 남지현·키오라 나띠·레드벨벳 아이린, 제2회 KGMA MC 발탁 […

|
[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 레드벨벳 아이린과 키스오브라이프 나띠, 배우 남지현이 제2회 코리아 그랜드 뮤직 어워즈(2025 KGMA) MC를 맡아 화려한 축제를 안내한다.
아이린은 2014년 8월 레드벨벳으로 데뷔한 후 '아이스크림 케이크', '빨간 맛', '피카부', '러시안 룰렛', '싸이코', '배드 보이', '퀸덤', '필 마이 리듬' 등 다양한 곡으로 활동했다. '확신의 센터상'이라 할 만한 수려한 미모와 이지적인 분위기가 매력으로, 그룹 활동 외에 유닛 아이린&슬기로도 활약했다. 지난해 11월 첫 솔로 앨범을 발표하고 독보적인 음악색을 보여주기도 했다.
나띠는 2023년 7월 키스오브라이프로 데뷔, '쉿', '배드 뉴스', '이글루', '마이다스 터치', '스티키', '립스 힙스 키스' 등 다수의 곡으로 사랑받았다. 태국 출신으로 키스오브라이프 데뷔 전에는 JYP 걸그룹 오디션 프로그램 '식스틴'으로 대중에게 얼굴을 알렸으며, 솔로 가수로도 활약했다. 강렬하고 농염한 퍼포먼스로 큰 사랑을 받고 있다.
남지현은 지난해 개최한 2024 KGMA 당시 안정적인 진행 능력으로 호평받은 데 힘입어 2025 KGMA에서도 MC로 활약하게 됐다. 지난해 뉴진스 하니, 에스파 윈터와 호흡을 맞췄던 그가 올해 레드벨벳 아이린, 키스오브라이프 나띠와 어떤 케미스트리를 보여줄지 주목된다.
2025 KGMA는 한 해 동안 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받은 K팝과 밴드, 트롯 등 대중음악의 다양한 부문에서 유의미한 성과를 거둔 가수들이 출연해 아티스트와 팬들이 하나가 되는 축제의 장으로 꾸며질 예정이다. 완성도 높은 무대로 K팝 팬들에게 호평을 받은 첫 회를 뛰어 넘는 역대급 무대가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다.
