스포츠조선

[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언, 'SNL'은 늘 1번"(제4회 청룡시리즈어워즈 인터뷰)

기사입력 2025-08-26 07:05


[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 여자예능인상을 수상한 이수지가 20일 스포츠조선에서 진행된 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.20/

[스포츠조선 정빛 기자] 몰표였다. 제4회 청룡시리즈어워즈 여자 예능인상의 주인공은 단 한 치의 이견도 없이 결정됐다. 심사위원 여섯 명 모두의 마음이 이수지에게 향한 것. 올해 예능 무대를 지배한 이름, 이수지가 마침내 '코미디 퀸' 자리에 올랐다.

그리고 청룡 무대를 내려온 지 한 달 뒤, 비로소 못다 한 이야기들이 쏟아졌다. 어느 뜨거운 여름날, 스포츠조선 사옥에서 만난 이수지는 다 전하지 못한 소감, 'SNL코리아'에 대한 진심, 그리고 코미디언 정체성까지 고백했다. 트로피의 영광과 함께 또 하나의 '코미디 퀸' 챕터를 새겨넣는 순간이었다.


[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Bluedragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여자예능인상을 수상한 이수지가 기뻐하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.18/

[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여자예능인상 수상한 이수지. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.18/

[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Bluedragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여자예능인상을 수상한 이수지가 김원훈에게 수상 소감을 양보하고 있다. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2025.07.18/
이수지는 수상 소감에서도 특유의 재치를 발휘하며 시상식을 웃음바다로 만들었다. 김원훈이 깜짝 등장하는가 하면, 특유의 '피부과 상담 실장' 말투로 퇴장하는 등 끝까지 웃음을 선사한 것. 이 순간만 보아도, 왜 심사위원들의 선택이 이수지에게 향했는지 고개가 끄덕여진다.

수상 소감으로도 끝까지 웃음을 선사했지만, 속으론 빠뜨린 말이 많았다. "그날 다른 수상자분들이 간결하게 말씀하셔서 저도 시간을 길게 쓰면 안 되겠다는 생각에, 인사를 잘 못드린 것 같아요. 가족 얘기를 빠뜨린 줄도 몰랐어요. 매니저님들과 스태프분들 모두에게 정말 감사드려요. 다만 남편이 살짝 삐치더라고요(웃음)."

김원훈의 깜짝 무대 등장 비하인드도 흥미롭다. "원훈 씨가 수상 불발 직후 '상 받으면 1분만 줘요'라고 했는데, 다행히 제가 받아서 무대에 올랐죠. 그날 끝나고 있었던 'SNL' 회식 자리에서도 거의 원훈 씨 놀림이었어요. 타격감이 좋거든요. 선한 영향력상을 받은 지예은 씨는 '선한 말투'를 계속 이어가더라고요. 하하."


[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 이수지와 박보검이 포즈 취하고 있다. 인천=정재근 기자cjg@sportschosun.com/2025.07.18/

[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 이수지가 스테레오 스코피 커피를 고르고 있다. 인천=정재근 기자cjg@sportschosun.com/2025.07.18/
시상식 현장 분위기는 자유롭고 유쾌했다. "작년엔 더워서 선풍기 생각이 먼저 났는데, 올해는 시원했어요(웃음). 박보검 님이 '잘 보고 있다'고 해주셨을 땐 정말 감개무량했죠. 제가 팬이라고 했더니 10년 전 연예대상에서 뵌 걸 기억하시더라고요. 염혜란 언니께도 '저 그만 울려요'라고 그랬어요. 격식 있는 자리라기보다, 다 같이 놀다 오는 느낌이었어요. 그게 또 청룡만의 매력 같아요."

임시완의 오프닝 무대도 한 편의 뮤지컬 같았다. "막 휘몰아치는데, 확실히 가수분들은 압도하는 게 다르더라고요. 재밌었어요. 뮤지컬 무대 같았죠. 무대하면서 임시완 씨가 저에게 빵을 잔뜩 주셨는데, 뒤에 앉아 계시던 문상훈 씨가 먹고 싶어하는 것 같더라고요. 계속 빵을 쳐다보시길래, 한 개를 양보했어요(웃음)."


[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 18일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 여자예능인상 수상한 이수지. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.07.18/
이날 청룡 트로피를 직접 건넨 사람은 'SNL코리아' 식구이자, 한솥밥 선배 신동엽이었다. "선배님은 늘 긴장을 안 하세요. 그 모습에서 공부하고, 배우고 있어요. 그날도 시상에서 스탠딩코미디처럼 이끄시는데 '시상식에서 우리 역할이 저렇구나'라는 걸 느꼈죠."


시즌 1부터 7까지 함께한 'SNL코리아'는 이제 이수지에게 홈그라운드다. "예전엔 적응하느라 눈치만 봤어요. 지금은 제 성향도 스태프들도 서로 잘 알아서 시너지가 커졌죠. 다른 분들이 저에게 '1번이 뭐냐'고 하면 항상 'SNL'이라고 해요. 제일 고된 스케줄이지만, 없어져서는 안 된다고 생각해요."

신동엽이 시즌을 지켜온 것처럼, 이수지에게도 'SNL코리아'는 이제 책임의 무대다. 특히 신동엽은 청룡시리즈어워즈 행사 때마다, 늘 열정을 다해 섭외에 나서곤 했다. "선배님은 섭외를 직접 나서시더라고요. 저는 요즘 염혜란 언니에게 꼭 같이 해보자고 두드리고 있어요. 제발 언니랑 같이 해보고 싶다고. 아, 아이유 씨도 섭외하고 싶어요."

'SNL코리아' 크루 동생들이 잘해낼 때마다 뿌듯하다. "선배님들이 '너네가 잘해야 프로그램이 잘된다'고 하셨거든요. 저도 친구들이 재밌게 하거나, 이슈 받으면 너무 좋고 뿌듯해요. 다들 정말 지혜롭고 똑똑한 친구들이에요."

'SNL코리아'는 자신이 데뷔한 '개그콘서트' 무대와도 닮아 있다. "'개그콘서트'나 'SNL' 스튜디오 녹화 같은 경우, 방청객 에너지를 받아 애드리브를 쏟아내는 게 매력이죠. 에너지를 더 받아서 발산하는 게 있는 것 같아요. 물론 'SNL' 속 드라마타이즈 코미디는 디테일한 연기나 섬세한 표현이 가능하고요. 두 작업 다 너무 즐겁습니다."


[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 여자예능인상을 수상한 이수지가 20일 스포츠조선에서 진행된 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.20/
유튜브 채널 '핫이슈지'를 통해 제이미맘, 슈블리맘, 햄부기, 오흔영박사 등 수많은 부캐릭터들을 선보이고 있다. 이수지에게 '핫이슈지'는 실험실이다. "연구원이 실험하듯, 저도 캐릭터 실험을 해요. 잘될 때도 있고, 실패할 때도 있죠. 그냥 제가 크리에이터로 해보고 싶은 캐릭터를 다해보려고 해요. 최근에 미용실편을 업로드했는데, 제가 좋아하는 아줌마 연기를 정이랑 씨와 재밌게 했어요. '영상에서 열무 냄새 난다'는 댓글이 웃겼어요. 트렌드와 추억을 방울방울 아우르는 콘텐츠라 해주셔서 감사해요."

트렌드를 읽는 법은 의외다. 바로 남편이 트렌드 큐레이터를 해준다. "저는 늦어요. 요즘 밈이나 유행어는 남편이 먼저 알려줘요. '케이팝 데몬 헌터스'도 늦게 알았죠. 남편은 진작 봤다고 하더라고요. 다들 주변에서 저보고 할머니 같다고 해요."


[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 여자예능인상을 수상한 이수지가 20일 스포츠조선에서 진행된 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.20/
올해를 '상승의 챕터'라 정의한 이수지. 그러나 여전히 본질을 잊지 않는다. "그래프를 보면 계단식으로 올가가는 것도 있고, 하강도 있고, 굴곡도 있죠. 올해는 그래도 상승이 아닌가 생각해봐요. 그래도 이 직업은 젖기 쉬운 것 같아요. 겉멋 들지 말자, 웃기는 일을 하자, 그게 제 다짐이에요. 내 정체성은 코미디언이죠. 그게 제 본질이죠."

다만 심사위원 만장일치 몰표라는 기록은 영광이지만 동시에 부담이다. "수상은 절반쯤만 예상했어요. 다른 분이 받아도 당연하다고 생각했거든요. 그런데 몰표라니 감사하면서도, '계속 이렇게 해야 하는데' 하는 부담이 있어요. 그래도 즐기려고 합니다."


[단독] '여자예능인상' 이수지 "몰표 부담이지만…제 정체성은 코미디언,…
제4회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)에서 여자예능인상을 수상한 이수지가 20일 스포츠조선에서 진행된 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.20/
트로피는 집 거실 한가운데 두었다. "친구들이 놀러 오면 '이걸 받았어?'라고 해줄 때, 다시 그날이 생각나요. 아직 애기가 제 직업을 정확히 몰라요. 예전에 드라마 '신병'에 제가 나오는 거 보고, 군인인 줄 알더라고요(웃음). 애가 커서 '엄마 직업 뭐야?'라고 물으면, 청룡 트로피가 제일 좋은 설명이 될 것 같아요."

화려한 트로피의 영광 뒤에서, 이수지가 가장 크게 마음에 새긴 건 선배들에 대한 존경이었다. "요즘 이경규, 이경실, 이영자 선배님을 자주 뵙는데, 후배가 웃을 수 있는 판을 열어주시는 걸 보면서 뭉클했어요. 선배님들이 '이제 네 차례야, 해봐'라고 말씀해주실 때 정말 든든하죠. 그게 얼마나 쉽지 않은 마음인지 아니까 더 울컥했어요."

2년 전 연예대상에서 들었던 이영자의 수상소감도 잊지 않았다. "'여자 코미디언들이 자기 입지를 잘 펼쳤으면 좋겠다'는 말씀을 무대 뒤에서 듣는데, 마치 제게 해주시는 말 같아 울었어요. 요즘은 선배님들의 자취를 따라가고 있다는 걸 많이 느낍니다. 저도 그렇게 가야겠다고 다짐하게 되고요."


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

어제도 안타쳤는데 1군 말소 청천벽력. 19홈런-80타점 중심타자 발가락 부상. 1위 추격 동력 사라지나[SC 포커스]

2.

英 단독 보도! 레비 회장 '급하다 급해'→토트넘, 1870억 플메 영입 '깜짝 행보'…이번 만큼은 안 뺏긴다

3.

이강인이 PSG 노예인가? '사악하다' ATM 관심에 730억 책정… 영원한 로테이션 멤버로 남나→비주전인데 금액 과도

4.

유럽 1티어 폭로! '大굴욕' 토트넘 진짜 초비상, 라이벌에 또 물먹을 위기..."무패 우승 CB 영입 제안"→"선수는 아스널행 원해"

5.

롯데, 패션 레이블 '폴리테루'와 협업 컬렉션 출시…"세대 감성 연결고리 되길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.