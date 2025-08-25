나상현씨밴드, 성추행 의혹에 "허위 사실 고소, 피해자 존재할 수 없어"…

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 성추행 의혹을 번복했던 나상현씨밴드 측이 결국 악플러에 칼을 빼들었다.
이어 "나상현씨밴드를 아껴주시는 팬 여러분께 미숙했던 초기 대응으로 혼란과 아쉬움을 드린 점 거듭 사과의 말씀 드린다"며" 향후 아티스트의 권익 보호와 명예 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
최근 나상현씨밴드 보컬 겸 기타리스트 나상현이 술자리에서 만취한 척을 하며 여성의 허벅지를 만졌다는 성추행 의혹 글이 게재됐다. 이에 나상현은 "과거 음주 후 구체적인 정황들이 잘 기억나지 않은 상황에서 피해자에게 상처를 드리게 됐다"고 사과문을 게재했다.
다음은 나상현씨밴드 측 입장 전문
안녕하세요 주식회사 재뉴어리입니다.
당사에서는 법무법인 정독을 통해 나상현씨밴드에 대한 정보통신망법 위반(명예훼손), 업무방해, 모욕, 허위 사실 유포 등과 관련한 고소 및 고발을 접수 완료하여 조사를 진행하고 있습니다.
나상현씨밴드 멤버들을 향한 악의적인 허위 사실 유포 및 모욕적 표현을 게시한 X(구 트위터) 사용자, 구글 드라이브 사용자들을 대상으로 수사기관을 통해 신원을 파악 중이며, 지속적으로 발생 중인 SNS 상의 허위 사실 유포, 모욕적 표현 또한 모니터링을 통해 수집하고 있습니다.
일부 온라인 사용자들에 의해 제기된 나상현씨밴드 멤버들의 특정 상황은 존재하지 않는 허위 사실이며, 따라서 해당 상황에 의한 피해자가 존재하는 것 역시 성립될 수 없습니다.
나상현씨밴드를 아껴주시는 팬 여러분께 미숙했던 초기 대응으로 혼란과 아쉬움을 드린 점 거듭 사과의 말씀 드립니다. 향후 아티스트의 권익 보호와 명예 회복을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.