스포츠조선

션, 감기 몸살에도 첫째 딸과 81.5km 완주 "아빠의 도전 동참해 뜻깊어" ('션과 함께')

기사입력 2025-08-25 09:56


션, 감기 몸살에도 첫째 딸과 81.5km 완주 "아빠의 도전 동참해 뜻…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '션과 함께' 션이 좋지 않은 컨디션에도 무사히 81.5km를 완주했다.

24일 유튜브 채널 '션과 함께'에서는 '무리인 걸 알면서도 매년 81.5km를 달리는 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

독립유공자 후손을 위한 집 100채 짓기 프로젝트를 진행 중인 션. 션은 집 짓기에 필요한 금액 모금을 위해 매년 광복절마다 81.5km를 달리고 있다.

이번 광복절에도 션은 81.5km 마라톤에 도전했다. 션을 응원하기 위해 언노운 크루 멤버들도 모였다.

전날 수액을 맞고 와 눈이 부은 션은 "광복절 이틀 전에 감기 몸살 증상이 있었다. 81.5km을 뛰어야 해서 링거를 맞았다. 감기 몸살 증세가 있으니까 걱정이 됐다"고 털어놨다.

언노운 크루 멤버들은 페이서로 나서 션을 도왔다. 첫 구간에서 8.15km를 달린 션은 "첫 구간을 끝내고 난 몸 상태는 상당히 좋았다. 페이스도 괜찮았다. 하지만 아킬레스건하고 발뒤꿈치 통증은 계속 갖고 있었다. 뛰다 보면 없어지는 게 아니라 한 발자국 밟을 때마다 아팠기 때문에. 그래도 상당히 좋은 상태였다"고 밝혔다.

첫 번째 페이서로 나섰던 이영표는 두 번째 구간에서도 뒤에서 달리고 있었다. 이영표는 션에게처음으로 815런을 제안한 장본인. 이영표는 "죄송한 마음으로 항상 죄책감을 갖고 있다"고 밝혔다.


션, 감기 몸살에도 첫째 딸과 81.5km 완주 "아빠의 도전 동참해 뜻…
세 번째 구간에서는 션의 첫째 딸 하음 양이 32.6km를 같이 달렸다. "아빠랑 뛰니까 어떠냐"는 질문에 하음 양은 "좋다. 많이 뛰지는 않는데 매년 올 때마다 같이 뛴다"고 밝혔다.


션은 "하음이는 3년째 페이서로 같이 뛰고 있다"며 "하음이 같은 경우에는 나에게 아빠라는 이름을 선물해준 첫째 아이이기 때문에 나의 최고의 딸이 아빠가 하는 도전, 뜻깊은 일에 동참해 준다는 게 나에겐 정말 특별한 의미다. 하음이도 내 몸 상태를 알고 있었기 때문에 '아빠 위해서 계속 기도했어요' 문자를 보내놨더라"라고 감동했다.

48km를 넘게 달린 션은 발뒤꿈치 통증에 결국 멈췄다. 2분간 잠시 쉰 후 다시 달리기 시작한 션. 션은 중간중간 쉬어가며 컨디션 조절을 했다. 션은 "마지막 16km 남은 지점에서는 쉬는 지점에서 딱 멈추면 내가 몸을 못 가눠서 사람들이 부축을 해준다. 멈추면 다리 힘이 모두 풀려서 걷지 못할 정도다. 출발하겠다 하면 정신력으로 달려 나가는 것"이라며 "빨리 81.5km를 완주해야지 하는 마음으로 일어섰다"고 다시 움직였다.

7시간 50분 22초 만에 81.5km을 완주한 션. 결승선을 넘자마자 션은 무너졌다. 션은 "다 뛰고 나서는 몸이 그때야 정신차리는 거 같다. 힘이 없는 게 당연하지 않냐. 저때까지는 그냥 버텨가는 거고 들어가면서 안도와 함께 몸이 정신을 차리는 거다. 그러면서 주저 앉는 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC리뷰] ‘런닝맨’ 김종국 결혼 고백에 마흔셋 송지효 눈시울 붉히며 울컥

2.

'현아♥' 용준형, 파리 길거리 한복판서 '불법 흡연' 논란…사진 추가공개[SC이슈]

3.

"도경완이 서브" 장윤정, 김진웅 무시 발언 용서 "사과에도 용기 필요" [전문]

4.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

5.

윤민수, 母에 이혼 안 알렸다 "기사로 접해, 사람 못 만나겠더라" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

[SC리뷰] ‘런닝맨’ 김종국 결혼 고백에 마흔셋 송지효 눈시울 붉히며 울컥

2.

'현아♥' 용준형, 파리 길거리 한복판서 '불법 흡연' 논란…사진 추가공개[SC이슈]

3.

"도경완이 서브" 장윤정, 김진웅 무시 발언 용서 "사과에도 용기 필요" [전문]

4.

윤민수 "이혼한 전처, 돈 때문에 한집살이…아들 후, 클하게 반응"[SC리뷰]

5.

윤민수, 母에 이혼 안 알렸다 "기사로 접해, 사람 못 만나겠더라" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

'얼마나 안좋길래' 김혜성이 연봉 236억 타자 밀어내나? "감독 공개적 언급"

2.

한준수는 왜, 1점차 9회말 2사 만루 3B1S에서 '홈런용 실투'를 안 치고 탄식했을까

3.

'또또 스윕패 KIA 안방 대굴욕' LG 파죽의 6연승, 선두 굳히기…톨허스트 3전 전승[광주 리뷰]

4.

입이 딱 벌어지는 '48-49호포' 롤리 새 역사 썼다! 포수 최다 홈런 4년 만에 경신, 이제는 저지 62개 겨냥

5.

"심판, 도대체 왜 치고 가요!" 페널티킥 앞두고 멘탈 와르르, 맨유 주장 PK 실책 논란 "불안하게 만들었을 수 있다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.