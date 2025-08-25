스포츠조선

치킨 튀기는 석규 형..'신사장 프로젝트' 한석규, 편법→협상의 神으로 '인생캐' 정조준

기사입력 2025-08-25 10:22


치킨 튀기는 석규 형..'신사장 프로젝트' 한석규, 편법→협상의 神으로 …

[스포츠조선 조지영 기자] 한석규가 치킨, 편법, 협상을 오가는 '신'으로 등장한다.

오는 9월 15일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'(반기리 극본, 신경수 연출)에서 티저 영상을 공개해 한석규표 히어로 신사장을 완성하는 세 가지 매력을 보여주고 있는 것.

공개된 영상은 골목 치킨집의 소박한 전경으로 시작된다. 친근한 분위기의 치킨집에서 닭을 튀기던 신사장은 직원 조필립(배현성)의 다급한 부름에도 "왜, 나 바빠"라며 치킨을 만드는 데 열중한다. 그의 능숙한 손놀림 위로 '치킨의 신사장'이라는 문구가 겹쳐져 그의 남다른 내공을 짐작게 한다.

치킨집의 고소한 향이 채 사라지기도 전 신사장의 전혀 다른 모습도 포착된다. "방금 도로교통법 위반하셨습니다"라는 신입 법조인 조필립의 지적에 신사장은 시큰둥하게 받아넘기는가 하면 중요해 보이는 서류를 시원하게 찢고 입에 지퍼를 채우라는 능청스러운 손짓까지 곁들인다. 규칙에 얽매이지 않는 듯한 자유분방한 그의 태도는 '편법의 신'이라는 또 다른 별명에 고개를 끄덕이게 한다.

예측 불가한 신사장의 행보에 물음표가 더해질 때쯤 이번엔 '협상의 신' 모드를 켠 신사장의 순간이 펼쳐진다. 첨예한 갈등 끝에 신사장을 찾는 목소리가 사방에서 울려 퍼지고 불려온 신사장은 노련하게 협상을 타결해 감탄을 자아낸다. 이어 판을 마무리한 뒤 "협상 끝!"을 밝게 외친 신사장은 장난스러운 윙크로 마지막까지 임팩트를 남긴다.

이 모든 장면을 지켜보던 직원 조필립은 끝내 궁금증을 참지 못한다. "진짜 궁금해서 그러는데 뭐 하시는 분이세요?"라며 눌러왔던 물음을 터뜨리고 신사장은 "나요? 내가 신사장이야, 신사장"이라며 담담히 답해 눈길을 끈다. 명쾌한 듯 애매한 이 한마디는 신사장을 더욱 궁금케 만든다.

이처럼 '신사장 프로젝트'는 티저를 통해 치킨의 신사장에서 편법의 신사장, 나아가 협상의 신사장으로 변주되는 신사장의 다채로운 활약을 예고하고 있다. 겉보기엔 평범한 치킨집 사장이지만 결코 평범하지 않은 분쟁 해결 히어로 신사장의 등장이 첫 방송에 대한 기대감을 한층 높이고 있다.

전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마 tvN 새 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 오는 9월 15일 저녁 8시 50분에 첫 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

