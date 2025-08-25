스포츠조선

서장훈, 종교 빠진 가족과 24년 단절 사연에 “만나지마” 조언

기사입력 2025-08-25 11:14


서장훈, 종교 빠진 가족과 24년 단절 사연에 “만나지마” 조언

[스포츠조선닷컴 박아람 기자] 40년간 특정 종교에 빠진 가족들과 벗어나기 위해 몸부림친 고민남의 사연이 공개된다.

오늘(25일) 밤 8시 30분 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 330회에는 특정 종교에 빠진 가족과 연을 끊고 지낸 지 20여 년이 되었다는 사연자가 등장한다.

어머니와 누나, 동생 모두가 특정 종교에 빠져 종교활동을 지속해왔고, 사연자 역시 스무 살 때까지 강압적으로 종교활동에 참여하며 억눌렸던 자신의 지난 삶이 억울하다고 호소하는 사연자에 서장훈과 이수근은 탄식한다.

초등학교 2학년 때부터 집에 사람들이 찾아와 기도하며 성경책을 읽는 모습을 보게 됐다는 사연자는 일반 종교로 인식해 '기도하나 보다'라며 가볍게 생각했었다고.

그렇게 어머니 손에 이끌려 종교활동에 억지로 참여하기 시작했고, 초등학교 4학년 때 예배를 피해 도망친 적이 있었는데 어머니에게 전깃줄로 한 시간 넘게 훈육을 받기도 했었다고.

거기에 속옷만 입은 상태로 내쫓겨 버려진 차 안에 숨어 지내며 나흘 동안 노숙을 하며 학교에 다니기도 했다고 설명한다.

중학생이 되던 때 넥타이까지 메겨 정장을 입고 강압적으로 전도를 시키기도 했다고 회상한다.

이후 종교활동을 피하려는 사연자를 향해 어머니는 지속적으로 훈육했다는 말에 서장훈은 "방어할 생각은 안해봤냐"고 묻자 "그땐 그냥 맞을 수밖에 없었다"라고 설명한다.


그렇게 계속된 폭력에서 벗어나기 위해 연을 끊고 산 지 벌써 24년째라는 사연자를 향해 서장훈은 "다시 만나도 종교활동을 권할 것"이라며 "각자 잘 살길 바라야 한다"라며 조언한다.

이 외에도 여행 중 사고로 생사를 오가던 사이 함께 여행한 동료에게 서운하다는 사연, 조회수 800만 이상을 달성한 초등학생 댄서 남매의 고민은 오늘(25일) 밤 8시 30분 KBS Joy에서 방송되는 '무엇이든 물어보살' 330회에서 확인할 수 있다.

tokkig@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC리뷰] ‘런닝맨’ 김종국 결혼 고백에 마흔셋 송지효 눈시울 붉히며 울컥

2.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

3.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

4.

윤민수, 母에 이혼 안 알렸다 "기사로 접해, 사람 못 만나겠더라" ('미우새')

5.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

연예 많이본뉴스
1.

[SC리뷰] ‘런닝맨’ 김종국 결혼 고백에 마흔셋 송지효 눈시울 붉히며 울컥

2.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

3.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

4.

윤민수, 母에 이혼 안 알렸다 "기사로 접해, 사람 못 만나겠더라" ('미우새')

5.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

스포츠 많이본뉴스
1.

"심판, 도대체 왜 치고 가요!" 페널티킥 앞두고 멘탈 와르르, 맨유 주장 PK 실책 논란 "불안하게 만들었을 수 있다"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

4.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

5.

173.8㎞ 캐치→164.5㎞ 안타→161㎞ 볼넷, 이정후 바람처럼 날아다니니 술술 풀리는 SF, MIL에 역전승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.