"저 수트 누구야?"..장서연, '버터플라이'로 김태희 뺨치는 존재감

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 장서연이 '버터플라이'로 전세계 눈도장을 찍었다.
문은 현장에서 뛰는 요원들을 위해 언제나 발 빠르게 움직이는 지원군 역할로 특히 주노의 필요를 미리 꿰뚫고 있어, 항상 한 발 앞서 그를 보좌하는 유능한 비서이자 요원이다.
특히 이번에 공개된 1, 2화에서 주노와 한 몸처럼 움직이며 현재 추적 진행 상황을 완벽하게 브리핑하고 한국 경찰청의 수사 소식을 업데이트하는 등 유능한 엘리트 요원으로서 역할을 톡톡히 해내었다.
영화 '비상선언'을 통해 스크린 데뷔한 장서연은 드라마 '설강화', '굿파트너' 등에 출연하며 자신만의 연기 스타일로 대중의 시선을 사로잡고자 노력해왔다. 특히 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들2' 캐스팅 소식에 이어
'버터플라이'는 지난 13일 공개 이후 공개 3일만에 플릭스패트롤(OTT서비스 순위 집계 사이트)의 프라임비디오 'TV SHOW' 부문에서 전 세계 순위 2위에 올랐다. 특히 국가별 순위에서는 미국, 노르웨이, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 12개국에서 1위를 기록했으며, 무려 52개 국가 및 지역에서 TOP10에 진입하는 등 전세계적으로 폭발적인 인기를 보이고 있다.
한편, 장서연이 출연하는 '버터플라이'는 아마존 프라임비디오 시리즈에서 전편 공개되었으며, tvN을 통해서도 매주 금, 토요일 오후 10시 40분에 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com