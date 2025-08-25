스포츠조선

"저 수트 누구야?"..장서연, '버터플라이'로 김태희 뺨치는 존재감

기사입력 2025-08-25 11:15


"저 수트 누구야?"..장서연, '버터플라이'로 김태희 뺨치는 존재감

[스포츠조선 문지연 기자] 배우 장서연이 '버터플라이'로 전세계 눈도장을 찍었다.

아마존 프라임비디오 시리즈 '버터플라이(Butterfly)'는 과거의 한 선택이 예상치 못한 파장을 불러오면서 전직 미 정보요원 데이비드 정(대니얼 대 킴)이 정체불명의 요원 레베카(레이나 하디스티)와 비밀 조직 '캐디스'의 표적이 되면서 벌어지는 이야기로 동명의 그래픽 노블을 원작으로 한 스파이 스릴러 시리즈다. 이 작품은 한국을 품은 미드로 공개 이후 뜨거운 글로벌 반응을 불러일으키고 있다.

지난 22, 23일 tvN에서 방송된 '버터플라이'에서 장서연은 데이비드 정을 추적하고 있는 주노(파이퍼 페라보)의 비서이자 그가 이끄는 비밀 조직 '캐디스'의 요원 '문(Moon)' 역을 맡아 개성 있는 연기를 펼쳤다.

문은 현장에서 뛰는 요원들을 위해 언제나 발 빠르게 움직이는 지원군 역할로 특히 주노의 필요를 미리 꿰뚫고 있어, 항상 한 발 앞서 그를 보좌하는 유능한 비서이자 요원이다.

특히 이번에 공개된 1, 2화에서 주노와 한 몸처럼 움직이며 현재 추적 진행 상황을 완벽하게 브리핑하고 한국 경찰청의 수사 소식을 업데이트하는 등 유능한 엘리트 요원으로서 역할을 톡톡히 해내었다.

더욱이 한 치의 흐트러짐도 없는 수트 차림에 냉정하면서도 신중한 태도, 맡은 일처리를 완벽하게 수행하는 모습은 비밀 조직 대표의 비서이자 프로페셔널한 엘리트 요원 그 자체를 훌륭하게 표현해냈다. 여기에 장서연의 수려하면서도 탁월한 영어 실력은 엘리트 요원으로서 캐릭터에 리얼리티를 살리며 한 층 캐릭터 연기에 힘을 실어주었다.

영화 '비상선언'을 통해 스크린 데뷔한 장서연은 드라마 '설강화', '굿파트너' 등에 출연하며 자신만의 연기 스타일로 대중의 시선을 사로잡고자 노력해왔다. 특히 넷플릭스 시리즈 '성난 사람들2' 캐스팅 소식에 이어
아마존 프라임비디오 시리즈 '버터플라이'를 통해 전세계 시청자들에게 강렬한 존재감을 드러낸 그가 앞으로 글로벌 시청자들에게 얼마나 큰 관심을 받을 지 기대가 된다.

'버터플라이'는 지난 13일 공개 이후 공개 3일만에 플릭스패트롤(OTT서비스 순위 집계 사이트)의 프라임비디오 'TV SHOW' 부문에서 전 세계 순위 2위에 올랐다. 특히 국가별 순위에서는 미국, 노르웨이, 싱가포르, 말레이시아, 태국 등 12개국에서 1위를 기록했으며, 무려 52개 국가 및 지역에서 TOP10에 진입하는 등 전세계적으로 폭발적인 인기를 보이고 있다.


한편, 장서연이 출연하는 '버터플라이'는 아마존 프라임비디오 시리즈에서 전편 공개되었으며, tvN을 통해서도 매주 금, 토요일 오후 10시 40분에 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC리뷰] ‘런닝맨’ 김종국 결혼 고백에 마흔셋 송지효 눈시울 붉히며 울컥

2.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

3.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

4.

윤민수, 母에 이혼 안 알렸다 "기사로 접해, 사람 못 만나겠더라" ('미우새')

5.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

연예 많이본뉴스
1.

[SC리뷰] ‘런닝맨’ 김종국 결혼 고백에 마흔셋 송지효 눈시울 붉히며 울컥

2.

'수사반장' 故김상순, 폐암 투병 중 사망..최불암 "선배마저 가다니" 비통한 10주기

3.

손예진 '아역 홀대 논란' 끝…아역배우 엄마 "팩트는 다정했다"

4.

윤민수, 母에 이혼 안 알렸다 "기사로 접해, 사람 못 만나겠더라" ('미우새')

5.

'순풍산부인과' '허준' 故 오승명, 노환으로 별세..'향년 78세' 오늘(25일) 1주기

스포츠 많이본뉴스
1.

"심판, 도대체 왜 치고 가요!" 페널티킥 앞두고 멘탈 와르르, 맨유 주장 PK 실책 논란 "불안하게 만들었을 수 있다"

2.

'엄청난 반전' 1티어 피셜! 김민재 매각 철회→뮌헨 결국 대체자 못찾았다…'KIM의 폭발적인 드리블' 극찬 세례

3.

투수 앞 번트만 계속 대도 이긴다? 치명적 약점 어떡하나 "잘 아는데…"

4.

'한국 위해 독일 국대 포기' 혼혈 옌스 카스트로프, 분데스리가 데뷔 성공!...9월 국대 발탁? '금일 발표'

5.

173.8㎞ 캐치→164.5㎞ 안타→161㎞ 볼넷, 이정후 바람처럼 날아다니니 술술 풀리는 SF, MIL에 역전승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.