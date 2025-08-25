안유진, '골든' 후보정 논란에 씁쓸 심경 "아직 멀었다..더 잘하고 싶…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 아이브 안유진이 후보정 논란이 있었던 '골든' 커버에 대해 이야기 했다.

지난 24일 유튜브 채널 '요정 재형'에서는 '다들 댓글도 성 빼고 유진이라고 해주시면 좋겠다♥'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 정재형은 "노래에서 노래자랑하고 싶어하는 거 같더라. '골든' 부르는 거 봤다. 그러니까 '골든'을 부르는 의미도 있지 않냐. '나 이 정도 올라가' 이런 것도 있지 않느냐. (음악적으로) 도약하고 싶은 욕심이 되게 많나보다"라 했다.

이에 안유진은 "저는 춤 잘 추는 것도 멋있지만 노래 잘하는 게 진짜 멋있다고 생각한다"라 답했다.

정재형은 "'골든'에서 너무 멋있었다"라며 칭찬했고 안유진은 "그래요? 아직 멀었죠. 제가 무슨"라며 겸손한 모습을 보였다.

자신 없게 말하는 안유진에 정재형은 "더 잘하고 싶어? 왜 노래를 잘하고 싶어?"라 물었고 안유진은 "저는 노래 부르는 게 너무 재밌다. 그래서 노래를 더 잘부르게 되면 더 재밌지 않을까 싶다. 그럴 때 들리는 제 노래가 너무 잘했으면 좋겠다. 일을 떠나서 그렇게 즐길 때도 잘했으면 좋겠다"라 털어놓았다.

'고음에 대한 뿌듯함'에는 "그럴 때가 있다. 콘서트 같을 때나, 아무래도 높은 음을 하다보면 환호성이 나오지 않냐. 현장에서 나오면. 그렇게 막 '와~' 하는 소리가 들릴 때 뿌듯하다"라 했다.

그는 "현장감이라는 게 다르다. 엄청 높은 고음을 해냈을 때 오는 즉각적인 반응들이 있다. 퍼포먼스와는 또 다르다"라 고백했다.


다른 사람과 협업은 왜 하지 않느냐는 말에는 "그게 아직은 때가 아니라 생각한다"면서도 '누구랑 협업하고 싶냐'는 질문에는 곧바로 "이영지"를 택했다.

안유진은 "언니랑 하고 싶은 건, 우리 걸 너무 도와주는 것도 있지만 그걸 떠나서 언니의 의도가 확실해서 좋다. 매번. '앨범할 때 왜 나 안불러'라 투정하면 자신이 뭘 하고 싶은지를 설명해준다. 저에게 어울리는 메시지를 담고 앨범을 만들거 같아서 같이 해보고 싶다"라 설명했다.

앞서 안유진은 특유의 시원시원한 가창력과 창법을 선보이며 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST인 '골든'을 커버하며 화제가 됐다. 하지만 일각에서는 "지나친 후보정이 아쉽다"는 말이 나오기도 했다.

이와 관련해 안유진의 '예능 아버지'인 나영석 PD는 '채널 십오야' 채널에서 "유진이 '골든' 커버하는 걸 저도 봤다. '유진이 너무 멋있다' 하면서 너무 기뻐서 봤는데 사람들이 뭐라 뭐라 말들을 많이 해서 짜증이 났다"고 속상해 했다.

장원영은 "나는 뭐라뭐라 말이 있는지도 몰랐다"고 놀랐지만 나영석PD는 "내가 성질 나니까 얘기하는 거다"라고 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

