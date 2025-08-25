[인터뷰③] '밥값은 해야지' PD "'아조씨' 추성훈 귀지? '궁금해'…

|
[스포츠조선 안소윤 기자] '추성훈의 밥값은 해야지' 송준섭 PD와 안제민 PD가 추성훈의 예능감에 감탄을 표했다.
송 PD는 최근 예능인으로서 전성기를 맞은 추성훈에 대해 "추성훈 씨하면 딱 떠오르는 캐릭터가 있지 않나. 앞서 기자간담회에서도 말씀드렸지만 낯을 많이 가리신다. 촬영 초반엔 저랑 안 PD한테 비슷한 또래 출연진이 있었으면 좋겠다고 말씀하셨었다. 근데 촬영 회차를 거듭할수록 준빈 씨와 은지 씨를 많이 찾으시더라. 몇 주 전에 이집트 촬영을 다녀와서 준빈 씨에 대한 궁금증이 많아지신 것 같다. 준빈 씨도 신기해하더라. 아마 추성훈 씨가 같은 유튜버로서 준빈 씨한테 궁금한 점이 있으셨던 것 같다"고 말했다.
이어 추성훈과 이은지, 곽준빈 세 사람의 케미에 대해 "각자만의 장점이 있는 것 같다. 곽준빈 씨는 여행 크리에이터로서, 그리고 은지 씨는 추성훈 씨와 곽준빈 씨 사이에서 굉장히 섬세하다. 추성훈 씨는 전체적인 프로그램의 재미를 위해 큰 그림을 보신다. 어떻게 하면 웃길 수 있을지 감독님처럼 디렉팅을 하신다"고 전했다.
|
한편 ENA, EBS '추성훈의 밥값은 해야지'는 매주 토요일 오후 7시 50분에 방송된다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com