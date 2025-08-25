스포츠조선

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

기사입력 2025-08-25 20:58


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 지석진이 2억 슈퍼카에 관심을 보였다.

25일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 "지효야 차 사러 가자! XX억 대 슈퍼카 탑승기"라며 영상이 게재됐다.

영상 속 지석진은 송지효에게 다양한 슈퍼카를 소개시켜 주기 위해 이동했다.

그때 송지효는 "우리 집 지하 주차장에 오신 걸 환영한다"면서 갑자기 부자 상황극으로 웃음을 안겼다. 이에 지석진은 "이 정도면 대박이겠다. 차만 팔아도 수백 억이다"고 했다.

먼저 지석진과 송지효는 신차 가격이 7억이 넘는 슈퍼카를 탑승, 지석진은 "거의 뭐 아파트 값이다"며 가격에 놀랐다. 송지효는 천장의 화려한 옵션에 "차 하늘에 별이 떴다"면서 '옵션가는 2천만 원 조금 넘을거다'는 말에 입을 다물지 못했다.

지석진은 "이 슈퍼카는 관심이 없다. 내가 살만 한 차다 생각해야지"라고 했고, 송지효는 "등에서 땀난다. 긴장했다"며 연예인도 긴장시키는 롤의 위엄이었다.


이어 영국 슈퍼카 브랜드 차를 구경, 슈퍼카 전문가는 "이 차가 정말 좋은 차이지만, 전자기기 계통이나 소모품 교체가 잦다"고 설명했다.

그때 송지효는 문이 위로 열리자 감탄, 화려한 비주얼에 급 흥분해 인증샷을 촬영해 웃음을 안겼다. 이어 두 사람은 차에 탑승, 큰 엔진 소리에 "바로 이 맛 아니냐"면서 감탄했다.


신차 값은 4억 원이지만 현재는 가격이 떨어져 1억 9천만 원대라고. 그러자 지석진은 "나도 잘하면 6년 할부하면"이라며 "내 차 팔면 얼마냐"면서 슈퍼카에 욕심을 내 눈길을 끌었다. 이에 송지효는 "우리 구경하러 온 거다"며 말렸고, 지석진은 "전문가가 너무 잘 판다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

