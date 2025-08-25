스포츠조선

고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" ('톡파원25시')[종합]

기사입력 2025-08-25 21:42


고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…

고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…

고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…

고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…

고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…

고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…

고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 고우림이 김연아와의 러브스토리를 공개했다.

25일 방송된 JTBC '톡파원 25시'에서는 게스트로 출연한 포레스텔라 고우림과 태국 출신 방송인 프래와 함께 태국 방콕, 영국 런던, 프랑스 리옹, 일본 도쿄 랜선 여행을 출발했다.

이날 전현무는 "우림 씨가 왔다고 톡을 보냈더라. 그동안의 톡을 봤더니 이 전 톡이 내 생일을 축하해주는 톡이었고, '오늘 왔다. 이따 뵙겠다'고 보냈다더라"며 고우림과의 친분을 밝혔다.

이어 전현무는 "내가 답을 뭐라고 했냐면 '어서와. 내가 유일하게 부러워하는 유부남♥'이라고 보냈다"면서 "1년 전 생일 축하 문자에도 내가 '유일하게 부러워하는 유부남♥'이라며 똑같은 내용을 보냈더라. 복붙을 한 게 아니라 진짜 부러웠었나 보다"고 했다. 이에 고우림은 "많은 분들이 부러워하신다"며 웃었다.


고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…
고우림은 "결혼 3년 차 부부지만 군 복무 때문에 18개월을 비웠다"면서 "신혼이 살짝 길어진 느낌이다"고 했다. 이어 "둘 다 감정 기복이 심하지 않고, 늘 차분한 성격이다 보니까 늘 한결같이 신혼 같은 생활을 잘 유지하는 것이 아닌가"라고 했다.

이어 "아내도 오늘 촬영 온 거 알고 있다. 아내도 평소에 '톡파원'을 많이 봤다"면서 "아내도 여행 가는 걸 좋아한다. 제가 촬영을 간다고 하니까 놀라면서 '잘 다녀와라'고 하더라"고 했다.

고우림은 아내 김연아와의 첫 만남도 밝혔다. 고우림은 "처음 만났을 때 24살이었다. 아이스쇼에 초청 받아서 게스트로 공연을 했다. 그때 처음 인사를 했다"며 "당시에는 만나고 싶다는 생각을 못했다"고 말했다. 이어 그는 "그 이후에 저희 공연도 초대하고 그러면서 연락도 주고 받았다"며 "그러다가 보니 감정이 싹 틔어서 결혼까지 가게 됐다"고 했다.


고우림 "♥김연아와 첫만남서 빤히봐...부부싸움 NO, 혼난적 있다" (…
고우림은 "처음부터 관심이 있었다기 보다는 제가 빤히 쳐다봤다더라. '나를 빤히 쳐다 봤던게 기억이 난다'고 하더라"며 "연락을 하면서 더 좋아졌다"며 러브스토리를 공개해 눈길을 끌었다.


이어 고우림은 '싸울 때도 있냐'는 질문에 "싸운 적이 없다. 남편과 아내의 사소한 집안에서 패턴을 맞춰가는 단계다"며 "집에 손님이 온다고 했을 때 아내 입장에서는 보이는 곳 위주로 청소를 하는 게 좋은데, 저는 안방 먼저 하고 있는다던지"라고 했다. 그러자 MC들은 "손님이 오는데 안방 청소를 왜 하냐"고 버럭해 웃음을 안겼다.

당황한 고우림은 "안방 먼저 하고 다른 곳을 하려고 했는데, 여성 분들은 우선 순위가 달랐던 거다"면서 "'이런 걸 좀 더 우선 순위로 해야 같이 사는 사람으로서 힘을 느끼는구나'라는 걸 배워가고 있다"고 했다. 그러면서 고우림은 "들어보니까 제가 혼난 거다"고 해 웃음을 안겼다.

또한 고우림은 '목소리가 매력적이다. 노래로 마음을 표현해본 적 있냐'는 질문에 "연아 씨가 오글거리는 걸 좋아하지 않는다. 노래로 이벤트를 해준 적은 없었고, 개그 섞인 장난은 하지만 공연 때 주로 많이 듣는다"고 말했다. 이어 "새로 발매한 곡 'Everything'에서 제 목소리를 좋아한다"면서 한 소절을 불러 감탄을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

5.

이경실, 이혼 사건 언급 "입원해 산소호흡기까지 달아..인생 끝나는 날" ('4인용식탁')

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

5.

이경실, 이혼 사건 언급 "입원해 산소호흡기까지 달아..인생 끝나는 날" ('4인용식탁')

스포츠 많이본뉴스
1.

유럽 1티어 폭로! '大굴욕' 토트넘 진짜 초비상, 라이벌에 또 물먹을 위기..."무패 우승 CB 영입 제안"→"선수는 아스널행 원해"

2.

"반복 연습이 필요" 로버츠가 기대하는 '좌익수' 김혜성, 어찌됐건 '콘포토는 아니야' 결론 내리고 대안 모색中

3.

안 그래도 없는 살림인데...꼴찌팀은 왜 12홈런 67타점 핵심 타자를 2군에 보냈나

4.

"에제 영입 안했으면 어떡할 뻔 했나" '비피셜' BBC 확인, '햄스트링 부상' 사카→최대 4주 결장…'폭풍 수혈' 걱정없는 아스널

5.

토트넘 1등 정보통 폭로, 레비 회장 정신 좀 차려!...'1875억' EPL 최고 초신성 영입 도전 '사실상 영입 불가'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.