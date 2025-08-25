김병만, 재혼 앞두고 딸·아들 최초 공개..."'모든 걸 정리할까' 생각…

스포츠조선

김병만, 재혼 앞두고 딸·아들 최초 공개..."'모든 걸 정리할까' 생각하던 날 살려" ('조선의 사랑꾼')

기사입력 2025-08-25 23:31


[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 김병만이 자신을 똑 닮은 딸과 아들을 공개했다.

25일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서는 오는 9월 재혼하는 김병만이 아내와 두 아이를 공개했다.

최근 이혼 소송 아픔을 딛고 재혼을 발표한 김병만은 아내에 대해 "개인적으로 굉장히 설레고, '내가 케어를 받고 있구나'라는 느낌을 받는다"고 말 문을 열었다. 이어 그는 "심적으로 굉장히 안정을 찾고 있고, 그런 안정을 주는 사람을 만나게 됐다"며 "'이 사람 외에는 없다. 나를 다시 이 구렁텅이 속에서, 내가 좌절한 순간 나를 일으켜줄 사람은 이 사람 밖에 없다'는 생각이 들었다"며 애정을 드러냈다.


김병만은 "사막에서 사람이 죽기 일보 직전이다. 그때 그냥 고여있는 물을 만난 게 아니라 생수 한 통을 만난 거다. 그것도 냉장고에서 방금 꺼낸. 그런 사람이 지금 이 사람이다"며 소중한 아내를 언급하며 웃음 지었다. 그러면서 그는 "내가 방송인으로서 코미디언으로서 존재할 수 있게, 다시 시작할 수 있게 다시 일으켜 세워준 게 우리 딸, 아들 그리고 와이프"라면서 "아들이 있다. 그리고 딸이 있다"면서 아이들과의 일상을 공개했다.

김병만은 "솔직히 '모든 걸 다 정리할까' 그 정도까지 갔다. 근데 제 아이들이 살렸다. 나를 다시 일어설 수 있게 만들어 준 게 제 아이들이다"면서 "너무 밝다. 말도 되게 잘하고 에너지가 넘친다. 그 모습을 보고 '내가 원래 이런 사람이었다'라는 걸 심어줬다. 코미디언이면 코미디언답게 밝은 얼굴로 나를 다시 일으켜 세워준 게 우리 딸, 아들 그리고 와이프. 세 명 합쳐서 구.세.주"라고 밝혔다.


잠시 후 태명으로 불러온 호칭인 첫째 딸 짱이, 둘째 아들 똑이가 등장했다.

김병만은 "짱이는 엄마, 똑이는 아빠 닮았다. 완전 군살이 없는 갈라진 근육 있지 않나. 똑이는 앞가슴에 근육 형태가 잡혀 있다"면서 "간호사가 '아기가 무슨 알통을 갖고 태어나냐'하더라"며 웃었다.

달려도 지치지 않은 에너자이저 똑이. 김병만은 "돌아다니면서 하는 이야기 대부분이 아이들 이야기다. '이렇게 아이가 있으면 팔분이가 되는구나'. 나를 하나한 구석 구석 닮은 게 신기하다"면서 "그렇게 팔푼이로 살고 있다"며 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

