김진웅, "도경완=장윤정 서브" 발언 후폭풍…"국민 신뢰 저버려" 하차청…

[스포츠조선 백지은 기자] 김진웅 KBS 아나운서가 도경완 비하 발언에 대해 사과했지만 후폭풍은 거세다.
김진웅의 반성문에 대해서도 "특히, 30대 후반이라는 나이와 아나운서라는 전문직의 무게에도 불구하고, '스스로에게 귀하게 찾아온 기회를 놓치고 싶지 않았다'는 핑계로 경험 부족을 언급하며 마치 10대 후반 고등학생과 같은 발언을 했다는 점은 더욱 충격적이다. 아나운서로서 기본적인 언행 관리조차 하지 못한 것은 변명의 여지가 없다"라고 꼬집었다.
또 "공영방송의 아나운서는 시청자의 신뢰 위에 서 있다. 그러나 김진웅 씨의 발언은 KBS 아나운서 전체의 품격을 훼손하고, 수신료를 납부하는 국민의 신뢰를 저버리는 행위"라며 김진웅의 하차를 촉구했다.
이에 장윤정은 "가족끼리 서브는 없다"고 일침했고, 김진웅은 "경솔한 발언으로 도경완 장윤정 선배님께 심려 끼쳐 사과의 말씀 올린다"고 사과문을 게재했다. 그러나 그의 사과문에는 "아직 경험도 부족하고 스스로에게 귀하게 찾아온 기회"라는 말이 포함돼 '38세에 경험부족을 언급한 것은 변명'이란 지적이 따랐다. 또 "도경완은 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않고 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배"라고 언급해 더욱 큰 비난이 이어졌다.
결국 해당 회차는 다시보기 서비스까지 중단된 상태다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com