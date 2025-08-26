스포츠조선

김진웅, "도경완=장윤정 서브" 발언 후폭풍…"국민 신뢰 저버려" 하차청원[SC이슈]

기사입력 2025-08-26 06:38


김진웅, "도경완=장윤정 서브" 발언 후폭풍…"국민 신뢰 저버려" 하차청…

[스포츠조선 백지은 기자] 김진웅 KBS 아나운서가 도경완 비하 발언에 대해 사과했지만 후폭풍은 거세다.

25일 KBS 시청차 청원 게시판에는 김진웅 아나운서의 하차 요청 청원이 제기됐다.

작성자는 "공영방송 아나운서는 단순히 방송 진행자가 아니라, 국민 앞에서 언행으로 신뢰와 품격을 보여줘야 하는 자리다. 그러나 김진웅은 예능 프로그램에서 동료 선배 아나운서를 겨냥하여 '누군가의 서브로는 못 산다'라는 발언을 두 차례 이상 하였고, 이는 단순한 농담의 선을 넘어 특정인을 공개적으로 깎아내리는 부적절한 발언이었다"라고 지적했다.

김진웅의 반성문에 대해서도 "특히, 30대 후반이라는 나이와 아나운서라는 전문직의 무게에도 불구하고, '스스로에게 귀하게 찾아온 기회를 놓치고 싶지 않았다'는 핑계로 경험 부족을 언급하며 마치 10대 후반 고등학생과 같은 발언을 했다는 점은 더욱 충격적이다. 아나운서로서 기본적인 언행 관리조차 하지 못한 것은 변명의 여지가 없다"라고 꼬집었다.

또 "공영방송의 아나운서는 시청자의 신뢰 위에 서 있다. 그러나 김진웅 씨의 발언은 KBS 아나운서 전체의 품격을 훼손하고, 수신료를 납부하는 국민의 신뢰를 저버리는 행위"라며 김진웅의 하차를 촉구했다.

김진웅은 24일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 선배 아나운서 엄지인과 함께 결혼정보회사를 방문했다. 그는 "가장 결혼 잘한 후배는 도경완"이라는 엄지인의 말에 "나는 도경완 선배처럼 누군가의 서브로는 못산다"고 말해 도경완을 비하했다는 논란에 휘말렸다.

이에 장윤정은 "가족끼리 서브는 없다"고 일침했고, 김진웅은 "경솔한 발언으로 도경완 장윤정 선배님께 심려 끼쳐 사과의 말씀 올린다"고 사과문을 게재했다. 그러나 그의 사과문에는 "아직 경험도 부족하고 스스로에게 귀하게 찾아온 기회"라는 말이 포함돼 '38세에 경험부족을 언급한 것은 변명'이란 지적이 따랐다. 또 "도경완은 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않고 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배"라고 언급해 더욱 큰 비난이 이어졌다.

결국 해당 회차는 다시보기 서비스까지 중단된 상태다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

연예 많이본뉴스
1.

'파격 변신' 고현정, 입원 후 건강 고백 "완치 아냐…치료 집중"

2.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

3.

장원영 군 입대했다..군복 처음 입고 PT→유격 "죄송합니다!"

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

지석진, 2억 슈퍼카 플렉스 하나..."차 팔고 6년 할부 때리면" ('지편한세상')

스포츠 많이본뉴스
1.

어제도 안타쳤는데 1군 말소 청천벽력. 19홈런-80타점 중심타자 발가락 부상. 1위 추격 동력 사라지나[SC 포커스]

2.

英 단독 보도! 레비 회장 '급하다 급해'→토트넘, 1870억 플메 영입 '깜짝 행보'…이번 만큼은 안 뺏긴다

3.

이강인이 PSG 노예인가? '사악하다' ATM 관심에 730억 책정… 영원한 로테이션 멤버로 남나→비주전인데 금액 과도

4.

유럽 1티어 폭로! '大굴욕' 토트넘 진짜 초비상, 라이벌에 또 물먹을 위기..."무패 우승 CB 영입 제안"→"선수는 아스널행 원해"

5.

롯데, 패션 레이블 '폴리테루'와 협업 컬렉션 출시…"세대 감성 연결고리 되길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.