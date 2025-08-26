스포츠조선

김재우♥조유리, 결혼 12년만에 기쁜 소식 전했다.."아내의 꿈 첫번째 날" [전문]

최종수정 2025-08-26 08:01

김재우♥조유리, 결혼 12년만에 기쁜 소식 전했다.."아내의 꿈 첫번째 …

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 코미디언 김재우가 아내 조유리의 새 출발을 응원했다.

26일 김재우는 "꿈에 대한 이야기를 할 때면 늘 웃으며 들어만 주던 아내가 처음으로 자기의 꿈에 대한 이야기를 했다. 도전해 보고 싶은 일이 생겼다고.. 응원해 줄 수 있겠냐며 저에게 조심스레 물었다"며 말을 꺼냈다.

김재우는 "오랜만에 두근거림과 설레임이 가득한 아내의 착한 눈을 바라보니 예전 우리가 막 사귀기 시작한 때가 떠올랐다"며 설슌 그 순간을 회상했다.

이어 "그저 아내에게 잘 보이려 약속했던 허풍섞인 제 꿈들.. 하지만 그 허풍들도 아내가 진심을 다해 응원해 준 덕에 시간이 많이 흘렀지만 지킬 수 있었다"며 항상 자신을 지켜준 아내에 대한 고마움을 고백했다.

그는 "내일은 아내가 자신의 꿈을 향해 나가는 첫 번째 날"이라며 "겁쟁이라 멋진 분들 사이에서 잔뜩 쫄아있겠지만 그래도 저는 제 아내를 믿는다. 내가 아는 사람 중 세상에서 가장 진실된 사람. 그리고 내 인생 최악의 상황에 등판한 구원투수. 13년차 우리집의 에이스 유리를 저와 함께 응원해달라"고 청했다.

최근 조유리는 ENA 서바이벌 프로그램 '슈퍼셀러: 인센티브게임'에 출연한다는 사실을 알렸다.

조유리는 "저는 11년 동안 직장을 다니던 소심한 회사원이었다. 그러다 건강이 안 좋아져 회사를 그만두게 되었을 땐 사실 많이 막막했다"며 '슈퍼셀러' 측으로부터 참가자를 찾고 있다는 연락을 받았음을 전했다.

고민 끝에 도전을 택한 조유리는 "열심히 도전하고 신나게 깨져도 보고, 그리고 좌절하지 않겠다"고 힘찬 다짐을 밝혔다.


한편, 은행원이었던 조유리는 2013년 개그맨 김재우와 결혼, SBS 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에 출연해 많은 사랑을 받았다.

결혼 5년 만인 2018년 아들을 품에 안았으나 생후 2주 만에 떠나 보내 많은 위로와 응원을 받기도 한 조유리 김재우 부부. 조유리는 당시 아들 병간호를 하느라 산후조리를 제대로 하지 못해 건강이 악화됐다고 밝힌 바 있다.


김재우♥조유리, 결혼 12년만에 기쁜 소식 전했다.."아내의 꿈 첫번째 …
이하 김재우 SNS 전문

꿈에 대한 이야기를 할 때면 늘 웃으며 들어만 주던 아내가 처음으로 자기의 꿈에 대한 이야기를 했어요…

도전해 보고 싶은 일이 생겼다고..

응원해 줄 수 있겠냐며 저에게 조심스레 물었습니다

오랜만에 두근거림과 설레임이 가득한 아내의 착한 눈을 바라보니 예전 우리가 막 사귀기 시작한 때가 떠올랐어요…

그저 아내에게 잘 보이려 약속했던 허풍섞인 제 꿈들.. 하지만 그 허풍들도 아내가 진심을 다해 응원해 준 덕에 시간이 많이 흘렀지만 지킬 수 있었습니다..

내일은 아내가 자신의 꿈을 향해 나가는 첫 번째 날입니다

겁쟁이라 멋진 분들 사이에서 잔뜩 쫄아있겠지만 그래도 저는 제 아내를 믿어요..

내가 아는 사람 중 세상에서 가장 진실된 사람.

그리고 내 인생 최악의 상황에 등판한 구원투수.

13년차 우리집의 에이스 유리를 저와 함께 응원해주세요!!

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

2.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

3.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

현아, 지독한 마이웨이…♥용준형 길거리 흡연 자랑 무반성→공연 홍보[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

조여정, 상갓집 큰절 논란 사실이었다 "송은이가 '시집가냐'며 질질 끌고 나가"

2.

김병만, 미모 ♥아내+딸·아들 첫 공개 "날 일으켜 세워준 구세주" ('조선의 사랑꾼')[종합]

3.

6백만원 넘는 싸이 콘서트 티켓 버렸다고?…'흠뻑쇼' 표 80장 받은 소방관 진술[종합]

4.

유재석, 탈세 논란 없는 진짜 이유 "충격적인 세금 납부 방식"

5.

현아, 지독한 마이웨이…♥용준형 길거리 흡연 자랑 무반성→공연 홍보[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'이럴수가' 6연패 탈출→2연승, 막판 추격 바쁜데…득점권 0.356 캡틴 공백 어쩌나

2.

"도저히 우리가 칠 수 없었다" 적장도 인정하는데, 켈리 FA 주가 어디까지? 1억달러 대박 꿈이 아니야

3.

日 감독 "대표팀에 뽑히려면 유럽 5대리그 가라"…위기감 느낀 수비수, 英 2부 떠나 분데스 전격 진출

4.

유럽 1티어 폭로! '大굴욕' 토트넘 진짜 초비상, 라이벌에 또 물먹을 위기..."무패 우승 CB 영입 제안"→"선수는 아스널행 원해"

5.

KIA에겐, SSG-KT 6연전이 사실상 KS다...여기서 더 밀리면, 디펜딩 챔프의 가을야구는 없다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.