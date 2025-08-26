'美 변호사' 이소은 "의사 남편, 딸 출산 후 각방생활…아이 한번도 못…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 이소은의 근황이 공개됐다.
이소은은 "남편은 동양계 미국인이다. 뉴욕에 가자마자 만났다. 로펌 1년차 때였다. 제가 문화 예술 비영리 단체를 했다. 클래식 음악을 아트 워크와 같이 보여줄 수 있는 소호 갤러리에서 열린 한 행사에서 만났다"고 회상했다.
그는 "연애를 3년 반 정도 했다. 뉴욕에 사는 사람을 만나니까 마음의 결정을 못했다. 다른 곳에 정착해야 하니 엄청 고민이 됐다"고 덧붙였다.
이지혜는 가수 활동 당시와 변호사로 일하고 있는 지금의 수익을 궁금해 했다. 이지혜는 "그때는 인기가 많아도 회사랑 나눠가질 때 우리가 많이 받는 구조가 아니었다. 드림팩토리 동률이 오빠, 승환이 오빠는 많이 줬냐"고 물었고 이소은은 "공정했다"며 웃었다.
이소은은 최근 20년 만의 새 앨범 '이소은 시선-노트 온 어 포엠'을 발매했다. 그는 30일과 31일 양일간 서울 이화여자대학교 ECC영산극장에서 13년 만의 단독 공연 '헬로 어게인, 어게인'을 개최한다.
