‘사마귀’ 고현정, 살벌+공허 오가는 끝장 몰입 “상상 그 이상”

기사입력 2025-08-26 09:39


[스포츠조선 조민정 기자] '사마귀: 살인자의 외출' 고현정, 연쇄살인마를 위해 모든 걸 버렸다.

오는 9월 5일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(연출 변영주/극본 이영종/기획 스튜디오S/제작 메리크리스마스, 메가몬스터, 영화제작소 보임)은 20여 년 전 세상을 뒤흔든 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 붙잡힌 뒤 또 다른 모방범이 등장하면서 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다. 평생 '사마귀'를 증오한 형사와 그가 잡아야 할 '사마귀'이자 친모의 충격적인 공조 수사를 그린다.

무엇보다 올 타임 레전드 고현정의 파격 변신이 시청자들의 시선을 끈다. 극 중 고현정은 다섯 명의 남성을 잔혹하게 살해하고 '사마귀'라 불리게 된 정이신을 연기한다. 사형수 수감복 차림의 창백한 얼굴, 기묘한 웃음, 번뜩이는 눈빛이 담긴 티저가 공개될 때마다 '고현정의 끝장 연기'에 대한 기대가 폭발했다.

고현정은 정이신을 두고 "다섯 남자를 무참히 살해한 연쇄살인마이자 한 아이의 엄마다. 섬뜩한 아우라와 공허한 눈빛을 동시에 지닌, 단순히 정의 내릴 수 없는 인물"이라고 설명했다. 이어 "정이신을 단정하는 순간 예상 못한 면모가 드러난다. 그래서 촬영할 때도 늘 긴장감을 놓치지 않으려 했다"고 덧붙였다.

그는 캐릭터를 설득력 있게 구현하기 위해 치열하게 몰입했다. "스릴러의 재미는 캐릭터에 대한 호기심에서 나온다. 정이신의 눈빛과 표정이 감정을 드러내는 대신 시청자를 의심에 빠뜨리도록 세밀하게 조율했다"며 변영주 감독과 수차례 대화를 나누며 디테일을 다듬었다고 밝혔다.

외형적인 변화도 주저하지 않았다. "무미건조한 분위기를 살리기 위해 꾸밈을 최소화했다. 또 장기간 수감된 사형수라는 설정에 맞게 검버섯과 주름을 더해 세월의 흔적을 분장으로 표현했다"며 고현정은 작품을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

대답 하나하나에 '사마귀'와 정이신을 향한 깊은 몰입이 배어 있었다. 고현정이 이렇게 치열하게 부딪혔으니, 그녀가 그려낼 연쇄살인마 '사마귀'는 단순한 악역을 넘어 상상 그 이상의 임팩트로 안방극장을 압도할 예정.

SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'은 9월 5일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

