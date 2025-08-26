'47세' 이정진, 20억 전세집 떠나 신혼집 알아본다 "이제 아이 있었…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] '신랑수업' 이정진이 신혼집을 염두에 둔 임장 투어에 나선다.
정준하는 "네가 장가가겠다는 생각을 한 게 너무 신기하다. 몇 년 전까지만 해도 (결혼 의사를) 물어보면 '아직은 뭐...'라고 하지 않았느냐? 혹시 (만나는) 누군가 있냐?"라고 떠본다. 이에 이정진이 어떤 반응을 보였을지 궁금증이 쏠리는 가운데, 부동산 중개사를 만난 두 사람은 방배동 서래마을에서 첫 번째 매물을 본다.
|
|
|
뒤이어 아이들을 위해 엄마가 직접 리모델링한 집까지 둘러본 이정진은 정준하의 식당에 들러 맥주를 마시며 회포를 푼다. 이때 정준하는 "네 마지막 연애가 언제였냐?"라고 묻고 이정진은 "한 1년 됐다"고 답한다. 이후 본격 연애 토크가 가동되자, 정준하는 "난 상대방이 날 싫어해도 내가 마음에 들면 노력하는 스타일"이라고 말한다. 반면 이정진은 "전 노력 안 해도 절 싫어하는 사람이 별로 없어서~"라고 너스레를 떨어 정준하를 씁쓸하게 만든다.
그러면서도 이정진은 자신의 과거 연애사와 문제점을 솔직하게 터놓는데, 이에 대해 정준하가 어떤 조언을 들려줄지는
shyun@sportschosun.com