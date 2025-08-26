스포츠조선

'51세 돌싱' 서장훈, '16살 차' 장예원에 "캐리어 들어줄까?" 달달함 폭발

기사입력 2025-08-26 12:19


'51세 돌싱' 서장훈, '16살 차' 장예원에 "캐리어 들어줄까?" 달…

[스포츠조선닷컴 김수현기자] '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')가 오는 9월 17일(수) 밤 9시 55분 정규 첫 방송을 확정 지었다.

이번 시즌에는 오직 '이웃집 백만장자'에서만 확인할 수 있는 '국민 MC' 서장훈의 새로운 매력 포인트가 대방출될 예정이라 기대감이 치솟는다.

올 상반기 첫 선을 보인 '이웃집 백만장자'는 "이 시대의 진짜 부자는 누구인가?"라는 근원적 질문을 던지며 화제를 모았다. 단순히 '돈'이 아닌 백만장자들의 철학, 가치관, 그리고 나눔의 실천까지 담아내며 진정한 '부(富)'의 의미를 조명했다.

그리고 시청자들의 뜨거운 호응 속에 대한민국 대표 교양예능으로 자리잡은 '이웃집 백만장자'가 9월 17일(수) 마침내 정규 편성으로 컴백하게 됐다. 특히 이번 시즌에는 유쾌한 에너지를 장착한 '텐션 요정' 장예원이 새롭게 합류, 서장훈과의 '남매 케미'에 관심이 집중되고 있다.

이런 가운데 '이웃집 백만장자'가 공개한 티저 영상은 그야말로 충격과 반전의 연속이었다. 먼저 서장훈은 장예원의 캐리어를 "내가 좀 들어줄까요?"라며 한 손으로 번쩍 들어 올려 의외의 '스윗 매너남' 면모를 드러냈다.


'51세 돌싱' 서장훈, '16살 차' 장예원에 "캐리어 들어줄까?" 달…
이에 장예원은 박수를 치며 환호, 현장을 훈훈한 분위기로 물들였다. 이어서 한 백만장자의 집을 둘러보던 서장훈은 그림 한 점을 가리키더니 "이게 가장 비싼 거 아닙니까?"라며 날카로운 '돈 냄새 탐지력'을 발휘했다. 실제로 그림이 최고가 작품임이 밝혀지자, 서장훈은 "내가 괜히 보살이 아니야"라며 자부심을 드러냈다.

하지만 진짜 충격은 그다음이었다. '연예계 대표 깔끔 대마왕' 서장훈이 무려 양변기를 목에 걸고 등장한 것이다. 심지어 양변기에 고기를 구워 먹는 파격적인 퍼포먼스까지 펼쳐져 모두를 경악하게 했다. 서장훈은 "제가 이걸(양변기) 쓴 건 '이웃집 백만장자'에 대한 제 진심입니다"라며 남다른 각오를 전해 웃음과 기대를 동시에 자아냈다.

'2조 거인' 서장훈의 한정판 매력과 '텐션 요정' 장예원의 청량 케미가 빚어낼 '꿀잼 시너지'는 과연 어떤 모습일지, 한층 강력해진 재미와 감동을 품고 돌아오는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 오는 9월 17일 수요일 밤 9시 55분 첫 방송된다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

2.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

솔비, 가장 먼저 '결혼' 김종국 눈치 챘다..발표 전 "연애 느낌 있어" 神들린 '연애촉'('옥문아')

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

2.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

솔비, 가장 먼저 '결혼' 김종국 눈치 챘다..발표 전 "연애 느낌 있어" 神들린 '연애촉'('옥문아')

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

옌스 발탁, 시작일 뿐? 한국인 피 흐르는 유럽 유망주들, 줄줄이 홍명보호 합류하나

2.

'5년간 고작 6G 빠졌을 뿐인데' 현실 아이언맨 그자체! 2433억 베테랑 내야수, 충격의 시즌아웃 [MLB체크]

3.

꽃범호, '커리어하이' 김도현을 왜 네일과 비교했나 → 애정 어린 주마가편 "타자들 눈에 공이 익었다"

4.

LAFC 오피셜! "손흥민은 오타니급" 파급력 엄청나다…티켓 수요 역대 최고치→한인타운 방문객 급증

5.

[오피셜]미국은 좁다! '환상 프리킥 데뷔골' 손흥민, MLS 2주 연속 '이주의 팀' 선정

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.