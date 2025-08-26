'51세 돌싱' 서장훈, '16살 차' 장예원에 "캐리어 들어줄까?" 달…

|
[스포츠조선닷컴 김수현기자] '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')가 오는 9월 17일(수) 밤 9시 55분 정규 첫 방송을 확정 지었다.
그리고 시청자들의 뜨거운 호응 속에 대한민국 대표 교양예능으로 자리잡은 '이웃집 백만장자'가 9월 17일(수) 마침내 정규 편성으로 컴백하게 됐다. 특히 이번 시즌에는 유쾌한 에너지를 장착한 '텐션 요정' 장예원이 새롭게 합류, 서장훈과의 '남매 케미'에 관심이 집중되고 있다.
이런 가운데 '이웃집 백만장자'가 공개한 티저 영상은 그야말로 충격과 반전의 연속이었다. 먼저 서장훈은 장예원의 캐리어를 "내가 좀 들어줄까요?"라며 한 손으로 번쩍 들어 올려 의외의 '스윗 매너남' 면모를 드러냈다.
하지만 진짜 충격은 그다음이었다. '연예계 대표 깔끔 대마왕' 서장훈이 무려 양변기를 목에 걸고 등장한 것이다. 심지어 양변기에 고기를 구워 먹는 파격적인 퍼포먼스까지 펼쳐져 모두를 경악하게 했다. 서장훈은 "제가 이걸(양변기) 쓴 건 '이웃집 백만장자'에 대한 제 진심입니다"라며 남다른 각오를 전해 웃음과 기대를 동시에 자아냈다.
'2조 거인' 서장훈의 한정판 매력과 '텐션 요정' 장예원의 청량 케미가 빚어낼 '꿀잼 시너지'는 과연 어떤 모습일지, 한층 강력해진 재미와 감동을 품고 돌아오는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 오는 9월 17일 수요일 밤 9시 55분 첫 방송된다.
