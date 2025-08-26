김다미X신예은, 우정 뒤에 감춰진 비밀…‘백번의 추억’ 반전 티저 소름[…

|
[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'이 세 번째 티저 영상으로 시청자들의 호기심을 제대로 흔들었다. 김다미가 "둘도 없는 내 친구"라 불렀던 신예은과의 관계에 심상치 않은 균열이 드러나며 우정과 첫사랑 이면에 감춰진 비밀을 암시한 것.
그러나 재필의 등장 이후 분위기는 급변한다. 영례의 "그날 너와 함께 그곳에 가지 않았다면 어땠을까"라는 후회 어린 내레이션은 불길한 기운을 드리우고 종희가 겁에 질려 영례를 부르며 달아나는 장면은 미스터리한 사건의 서막을 알린다. 결국 두 사람이 두 손을 꼭 잡은 채 도망치는 장면에 이어, "둘도 없는 내 친구야"라는 영례의 목소리가 애절하게 흐르며 영상은 끝난다.
제작진은 "영례와 종희의 우정 뒤에 숨겨진 비밀이 본격적으로 드러나며 어긋난 화살과 바뀌는 운명 그리고 예상치 못한 사건이 전개될 것"이라며 "돌이킬 수 없는 이야기와 되돌리고 싶은 시간 사이에서 어떤 서사가 펼쳐질지 지켜봐 달라"고 전했다.
