스포츠조선

김다미X신예은, 우정 뒤에 감춰진 비밀…‘백번의 추억’ 반전 티저 소름[공식]

기사입력 2025-08-26 13:39


김다미X신예은, 우정 뒤에 감춰진 비밀…‘백번의 추억’ 반전 티저 소름[…

[스포츠조선 조민정 기자] JTBC 새 토일드라마 '백번의 추억'이 세 번째 티저 영상으로 시청자들의 호기심을 제대로 흔들었다. 김다미가 "둘도 없는 내 친구"라 불렀던 신예은과의 관계에 심상치 않은 균열이 드러나며 우정과 첫사랑 이면에 감춰진 비밀을 암시한 것.

9월 13일 첫 방송을 앞둔 '백번의 추억'(극본 양희승·김보람, 연출 김상호, 제작 SLL)은 1980년대 100번 버스 안내양 영례(김다미)와 종희(신예은)의 빛나는 청춘과 그들 앞에 운명처럼 나타난 재필(허남준)을 둘러싼 애틋한 서사를 담은 뉴트로 멜로드라마다. 앞서 공개된 1, 2차 티저가 청춘의 설렘과 따뜻한 추억을 담았다면, 이번 3차 티저는 숨겨진 그림자를 드러내며 반전의 긴장감을 선사한다.

영상 속 영례와 종희는 늘 함께 웃고 떠드는 절친으로 등장한다. 기숙사 옥상에서 간식을 나누고, 힘든 노동의 순간에도 서로를 버팀목 삼으며, 음악다방과 가족 식탁까지 공유하는 모습이 그려진다. "영례랑 있으면 재밌었다, 행복했다"라는 종희의 대사가 두 사람의 돈독한 우정을 더욱 빛낸다.

그러나 재필의 등장 이후 분위기는 급변한다. 영례의 "그날 너와 함께 그곳에 가지 않았다면 어땠을까"라는 후회 어린 내레이션은 불길한 기운을 드리우고 종희가 겁에 질려 영례를 부르며 달아나는 장면은 미스터리한 사건의 서막을 알린다. 결국 두 사람이 두 손을 꼭 잡은 채 도망치는 장면에 이어, "둘도 없는 내 친구야"라는 영례의 목소리가 애절하게 흐르며 영상은 끝난다.

제작진은 "영례와 종희의 우정 뒤에 숨겨진 비밀이 본격적으로 드러나며 어긋난 화살과 바뀌는 운명 그리고 예상치 못한 사건이 전개될 것"이라며 "돌이킬 수 없는 이야기와 되돌리고 싶은 시간 사이에서 어떤 서사가 펼쳐질지 지켜봐 달라"고 전했다.

'백번의 추억'은 '히트 메이커' 양희승 작가와 김상호 감독이 의기투합한 작품으로 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들' 후속으로 오는 9월 13일 오후 10시 40분 JTBC에서 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

2.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

진서연, "협찬·광고 모두 NO" 선언했다.."돈·시간 낭비 필요 없어" (진서연의NO)

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

김창열, 자식농사 대박났는데…'훈남 연대생' 子 "좋은 아빠 아냐"[SC리뷰]

2.

[종합] 김건모, 성폭행 누명 6년만 복귀선언…측근 "음악 놓은적 없어"

3.

BTS 뷔, 벌크업 한 보람 있네...193cm 오타니 옆에서도 늠름

4.

진서연, "협찬·광고 모두 NO" 선언했다.."돈·시간 낭비 필요 없어" (진서연의NO)

5.

김병만 아내 "김병만이 개그맨인지 몰랐다"…네티즌 발작버튼 또 눌릴까[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

LAFC 오피셜! "손흥민은 오타니급" 파급력 엄청나다…티켓 수요 역대 최고치→한인타운 방문객 급증

2.

롯데-LG 자존심까지 걸렸다. 25개 한동희-24개 이재원, 퓨처스 최다 홈런 기록 놓고 라스트 스퍼트[SC 퓨처스]

3.

29년 만의 우승→3위→1위? LG 왕조의 길로 가나…"2023년보다 올해 더 좋다" 자신감 넘친다

4.

양키스 'GG 유격수' 타격도 수비도 붕괴, FA 시장서 움직일 가능성...222억 포기할리 없는 김하성, 건강했더라면

5.

英 독점 보도! 토트넘 팬들이 환호성 지를 대형 뉴스 "레비 회장 드디어 떠날 수 있다"...구단 매각까지? "비싸게 팔기에 완벽한 시기"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.