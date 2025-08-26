'140조 기부' 빌 게이츠도 삼성폰 쓴다.."이재용 회장에 선물받아"(…

|
|
[스포츠조선 문지연 기자] 빌 게이츠(Bill Gates)가 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'을 방문했다.
그의 철학과 소신이 담긴 진솔한 이야기 역시 주목할 만하다. 빌 게이츠는 전 재산의 99% 기부를 선언한 이유에 대해 "제게 남은 자원을 사회에 돌려주는 것이 맞다고 생각했다"면서 '내가 진짜 의미 있는 영향을 줄 수 있는 건 뭘까'라는 질문에서 자선 사업을 시작하게 됐다고 밝혔다.
'유 퀴즈'를 빛낸 자기님들이 전한 참신한 질문과 빌 게이츠의 유쾌한 답변도 흥미를 더할 예정이다. "하루에 얼마를 쓰시나요?"라는 짠테크 고수 자기님의 질문에 그는 "꽤 많이 쓴다"는 솔직하고 시원한 답변과 함께, 실제로 선물 받은 핸드폰을 사용중이라는 TMI로 웃음을 자아내기도. 뿐만 아니라 오둥이 부모 자기님들의 질문에는 할아버지 미소 가득한 친근한 모습을 보여 그의 인생 이야기에 대한 궁금증을 더하고 있다.
tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 매주 수요일 오후 8시 45분 방송된다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com