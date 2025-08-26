'61세' 백지연 "'미각도 늙는다' 실감...3개월 식단 바꾸니 몸 달…

스포츠조선

[스포츠조선닷컴 김수현기자] 방송인 백지연이 '건강한 식단'의 중요성에 대해 설파했다.

25일 '지금백지연' 유튜브 채널에는 '45세 이후 여성에게 꼭 필요한 아침 식사법'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 백지연은 직접 차린 식사에 "이게 많아 보이냐"라 물었고 제작진은 "제 기준에선 적다"라 답했다. 백지연은 "이게 적냐. 굉장히 많은 건데. 아침부터 많이 드시냐"라며 깜짝 놀랐다.

그는 "건강하고 싶으시죠? 근데 예전에는 너무 젊은 분들은 '건강 건강' 이러지 않는 분위기였는데 요즘에는 나이 불문 건강해지는 걸 신경 쓰고 음식 잘 챙겨적는 거, 운동하는 걸 많이 신경 쓰는 거 같다"라 했다.

이어 "저는 건강하고 싶다. 왜 건강하고 싶냐면 아픈 게 너무 싫다. 아파서 병원 가 있는 것도 너무 싫고 병원 가서 검사하고 앉아있다보면 '병원에 앉아있는 동안 그냥 생병이 나겠구나' 하는 생각이 든다"라 털어놓았다.

백지연은 "(아프기 전에) 미리 평소에 잘 챙겨 먹자는 생각이 갈수록 더 들고 있다. 제가 사실은 늘 생방송하고 바쁜 생활을 20대부터 50대까지는 너무 시간이 쫓겨서 살다 보니까 열심히 일하고 제대로 안 먹어도 안 아팠다"라 했다.

그는 "그런데 50대가 되고 55세가 넘어가면서 잘 안먹으면 몸이 축나는 게 느껴지는 거다. 예전에 일이 바쁠 때는 먹을 시간이 아까워서 제 몸의 반은 밀가루, 반은 김밥이라고 할 정도로 대충 먹고 살았다"라 회상했다.

백지연은 "그러다 보니까 '아 이러면 큰일나겠다' 싶더라. '내가 왜 사는데?' 내가 건강하게 살고 잘 살고 싶은데, 좋은 걸 먹어야겠다 해서 식단을 바꿨다"고 밝혔다.


아침에 어떻게 먹는지 실제 식단을 보여주겠다 한 백지연은 알록달록한 한 끼 식사를 공개했다.


백지연은 "운동을 아무리 많이 해도 운동의 끝은 먹는 거다. 먹는 것까지 완수해야 '운동의 완성'이라고 하지 않나. 단백질. 요즘에는 제 식단에 매 끼니 단백질을 올리고 인스턴트 없애고 당과 소금은 낮추고 있다"라 설명했다.

또 "제가 단 걸 너무 좋아하는데 가능하면 당은 없애려고 한다. 디저트, 빵, 과자 좋아하는데 그걸 줄여보려고 하는 식단"이라고 소개했다.

백지연이 소개한 아침 식단에는 콜레스테롤 수치를 고려한 삶은 흰자 두 알, 단백질 섭취를 위한 두부, 미역, 다양한 채소, 탄수화물을 위한 오트밀, 껍질 벗긴 방울토마토 등이 있었다.

백지연은 "이렇게 구성해서 먹은 지 두 달 됐다. 두 달을 이렇게 하니까 속이 더부룩하거나 식곤증 같은 게 없다"고 확실한 효과를 자랑했다.

Chat GPT에 분석을 해보니 '시간과 노력이 사당히 많이 들어가지만 아주 건강하고 완벽한 식단이다'라는 결과를 받았다고.

그는 "하면 할 수록 요령이 생긴다. 이틀치를 챙겨서 밀폐 용기에 담아 먹는 거다. 하루에 한 번 아침에는 이렇게 먹는다. 저는 아침상을 차리는데 30분을 쓰면서 잠을 깨고 준비한다"라 했다.

'자극적인 음식'에 대한 주의도 전했다. 백지연은 "혀가 너무 자극적인 맛을 계속하면 '미각도 늙는다'고 하지 않냐. 어르신들 말 들으면 '무슨 맛인지 모르겠어'라 하시지 않냐. 자극적인 맛을 먹으면 우리 미각도 빨리 상한다"고 했다.

그러면서 "지금 라면을 석달 때 참고 있는데 너무 먹고 싶다. 나중에 아픈 거 보다는 이렇게 먹는 게 낫다 해서 이렇게 식단을 하고 있는데 석 달만 사람이 식단을 바꾸면 정말 몸이 달라진다더라 이렇게 먹고 뭐하느냐? 열심히 즐겁게 사는 거다. 정말 몸이 가벼워진다"라며 건강한 식단에 대해 재차 강조했다.

shyun@sportschosun.com

