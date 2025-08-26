'박시은♥' 진태현, 세 딸 입양한 이유 "밥 같이 먹으려고"

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 가족을 향한 깊은 애정을 드러냈다.
이어 "인생의 목표가 무엇이냐"는 질문에는 "아내에게 좋은 남편으로 남기"라고 답하며 아내 박시은에 대한 각별한 사랑을 표현했다.
'부부싸움은 어떻게 해결하느냐'는 질문에는 "정말 죄송하지만, 부부싸움은 저에게 시간 낭비"라며 단호하게 말했고, '좋은 남편이 되는 비결'에 대해서는 "아내를 나보다 더 소중하게 여기고, 사랑하면 된다"고 밝혔다.
진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했다. 2022년 임신 소식을 전했지만, 출산을 약 20일 앞두고 유산이라는 아픔을 겪었다. 이후 두 사람은 2019년 대학생이던 딸을 입양한 데 이어, 지난 3월 두 딸을 추가로 입양하며 가족의 의미를 더욱 확장해 나갔다.
그는 "가족이란 꼭 혈연만으로 정의되는 게 아닌 것 같다. 부족한 부분을 채워주고 평생 함께할 수 있다면, 그것 또한 가족의 또 다른 형태라고 생각한다"며 입양에 대한 소신을 밝히기도 했다. 진태현의 진솔한 태도는 많은 이들의 공감을 불러일으켰다.