스포츠조선

'박시은♥' 진태현, 세 딸 입양한 이유 "밥 같이 먹으려고"

기사입력 2025-08-26 15:16


[스포츠조선 김소희 기자] 배우 진태현이 가족을 향한 깊은 애정을 드러냈다.

26일 진태현은 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 날인한 누리꾼이 "양딸을 두신 이유를 여쭤봐도 되냐"는 질문을 남기자, 그는 "같이 밥 먹으려고요"라는 짧지만 진심 어린 답변으로 눈길을 끌었다.

이어 "인생의 목표가 무엇이냐"는 질문에는 "아내에게 좋은 남편으로 남기"라고 답하며 아내 박시은에 대한 각별한 사랑을 표현했다.

'부부싸움은 어떻게 해결하느냐'는 질문에는 "정말 죄송하지만, 부부싸움은 저에게 시간 낭비"라며 단호하게 말했고, '좋은 남편이 되는 비결'에 대해서는 "아내를 나보다 더 소중하게 여기고, 사랑하면 된다"고 밝혔다.

또한 '시은님에게 불만이 있을 땐 어떻게 하느냐'는 물음에는 "저 같은 인간이랑 살아주는 데 그런 거 없다"고 답해 웃음을 자아냈다.

진태현은 배우 박시은과 2015년 결혼했다. 2022년 임신 소식을 전했지만, 출산을 약 20일 앞두고 유산이라는 아픔을 겪었다. 이후 두 사람은 2019년 대학생이던 딸을 입양한 데 이어, 지난 3월 두 딸을 추가로 입양하며 가족의 의미를 더욱 확장해 나갔다.

그는 "가족이란 꼭 혈연만으로 정의되는 게 아닌 것 같다. 부족한 부분을 채워주고 평생 함께할 수 있다면, 그것 또한 가족의 또 다른 형태라고 생각한다"며 입양에 대한 소신을 밝히기도 했다. 진태현의 진솔한 태도는 많은 이들의 공감을 불러일으켰다.

