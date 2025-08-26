최장수 예술영화관 씨네큐브 25주년 기념작 '극장의 시간들' 부산영화제 …

|
태광그룹 미디어 계열사 티캐스트가 운영하는 예술영화관 씨네큐브가 개관 25주년을 맞아 제작한 영화 '극장의 시간들'이 제30회 부산국제영화제 '한국영화의 오늘 - 파노라마' 부문에 공식 초청됐다. 이번 영화는 9월 17일부터 26일까지 열리는 부산국제영화제 기간 중 국내 관객들에게 처음 공개된다.
|
2000년 개관한 씨네큐브는 국내에서 가장 오랜 역사를 지닌 예술영화관으로 지난 25년간 한국 영화문화의 질적 성장과 다양성 증진에 기여해왔다. 씨네큐브를 운영하는 티캐스트는 2010년부터 예술영화 수입 및 배급을 병행하며, '그렇게 아버지가 된다', '어느 가족', '퍼펙트 데이즈' 등 작품성 높은 예술영화들을 직접 수입해 한국 관객들에게 소개해왔다. '극장의 시간들'은 티캐스트가 처음으로 제작한 작품이다.
|
티캐스트 박지예 씨네큐브 팀장은 "씨네큐브 25주년을 기념하며 기획된 이번 프로젝트가 부산국제영화제를 통해 처음 관객과 만나게 되어 의미가 크다"며, "앞으로도 예술영화관의 역할을 더욱 확장해 창작자와 관객을 연결하는 다양한 기획을 이어갈 계획"이라고 전했다.
권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com
|