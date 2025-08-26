스포츠조선

최장수 예술영화관 씨네큐브 25주년 기념작 '극장의 시간들' 부산영화제 초청

기사입력 2025-08-26 19:15


배우 김대명. 사진제공=티캐스트

태광그룹 미디어 계열사 티캐스트가 운영하는 예술영화관 씨네큐브가 개관 25주년을 맞아 제작한 영화 '극장의 시간들'이 제30회 부산국제영화제
'한국영화의 오늘 - 파노라마' 부문에 공식 초청됐다. 이번 영화는 9월 17일부터 26일까지 열리는 부산국제영화제 기간 중 국내 관객들에게 처음 공개된다.

'극장의 시간들'은 씨네큐브 25주년 기념 프로젝트의 일환으로, 극장이라는 공간과 예술영화의 의미를 재조명하기 위해 제작됐다. 이종필 감독의 '침팬지'와 윤가은 감독의 '자연스럽게' 두 편의 단편으로 구성된 앤솔로지 형식의 작품이다. 각 단편은 극장을 매개로 한 인물들의 이야기를 통해 영화 관람과 영화 만들기의 본질적 경험을 탐색한다.

첫 번째 에피소드 '침팬지'는 2000년 광화문에서 우연히 만나 미스터리한 침팬지 이야기에 빠져드는 세 영화광의 이야기를 담았다. '탈주' '삼진그룹 영어토익반'의 이종필 감독이 연출했으며, 배우 김대명, 원슈타인, 이수경, 홍사빈이 출연한다. 두 번째 에피소드 '자연스럽게'는 영화 촬영 현장에서 '자연스러운 연기'를 위해 분투하는 어린이 배우들과 감독의 이야기를 담고 있으며, '우리들' '우리집'의 윤가은 감독이 연출하고 배우 고아성이 감독 역할을 맡았다.


사진제공=티캐스트
'한국영화의 오늘 - 파노라마' 부문은 당해 주요 한국영화를 소개하는 공식 섹션으로, 동시대 한국영화의 흐름과 성과를 보여주는 창구 역할을 한다. 씨네큐브는 이번 초청을 통해 25년간 예술영화관으로서 축적해온 문화적 자산과 사회적 가치를 반영하고, 젊은 창작자들과의 협업을 통해 예술영화관의 가능성을 확장하는 시도를 선보이게 됐다.

2000년 개관한 씨네큐브는 국내에서 가장 오랜 역사를 지닌 예술영화관으로 지난 25년간 한국 영화문화의 질적 성장과 다양성 증진에 기여해왔다. 씨네큐브를 운영하는 티캐스트는 2010년부터 예술영화 수입 및 배급을 병행하며, '그렇게 아버지가 된다', '어느 가족', '퍼펙트 데이즈' 등 작품성 높은 예술영화들을 직접 수입해 한국 관객들에게 소개해왔다. '극장의 시간들'은 티캐스트가 처음으로 제작한 작품이다.


윤가은 감독. 사진제공=티캐스트
'극장의 시간들'은 부산국제영화제 상영 후 내년 상반기 극장 개봉을 예정하고 있다. 영화제 기간 중에는 감독 및 출연진이 참여하는 GV(관객과의 대화), 무대 인사 등 부대 프로그램도 진행된다.

티캐스트 박지예 씨네큐브 팀장은 "씨네큐브 25주년을 기념하며 기획된 이번 프로젝트가 부산국제영화제를 통해 처음 관객과 만나게 되어 의미가 크다"며, "앞으로도 예술영화관의 역할을 더욱 확장해 창작자와 관객을 연결하는 다양한 기획을 이어갈 계획"이라고 전했다.


권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com


이종필 감독.사진제공=티캐스트


