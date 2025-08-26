송혜교, 꽃다발 품에 안고 수줍 '♥'.."감사합니다"

스포츠조선

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 변함없는 여신 미모를 자랑하며 근황을 전했다.

26일 송혜교는 자신의 SNS에 "Thank u♥"라는 짧은 메시지와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 사진 속 송혜교는 커다란 꽃다발을 안고 환한 미소를 지으며 카메라를 바라보고 있다. 최근 작품을 위해 짧은 숏컷 스타일을 소화했던 그는 다시 긴 생머리로 변신해 청순하고 우아한 분위기를 한껏 살렸다.

특히 단정하게 늘어진 긴 머리와 자연스러운 메이크업, 그리고 송혜교 특유의 고혹적인 눈빛이 어우러져 한 폭의 화보 같은 분위기를 자아낸다. 푸른빛이 감도는 꽃다발과 조화를 이루는 모습은 마치 '꽃보다 배우'라는 표현이 절로 나올 만큼 시선을 사로잡는다.

한편 송혜교는 내년 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)에 출연한다.

'천천히 강렬하게'에는 송혜교 외에 공유, 차승원, 이하늬, 설현 등이 출연해 호흡을 맞춘다.

