'다음주 결혼' 김종국, 애굣덩아리 새신랑 "♥내 여자에겐 애교 많아"(옥문아)

최종수정 2025-08-27 05:59

[스포츠조선 김소희 기자]'연예계 연애 판독기' 솔비가 결혼을 앞둔 옥탑방MC 김종국의 비밀 연애를 눈치챈다.

오는 목요일(28일) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 연애 리얼리티 '오래된 만남 추구3'(이하 오만추3)에 사랑을 찾아 나선 황보와 솔비가 출격한다.

이날 솔비는 "남다른 연애촉을 가졌다"라고 고백하며 김종민, 은지원, 이민우의 연애와 결혼을 미리 예측했다 밝혀 모두를 놀라게 했다. 타로를 통해 은지원의 결혼을 점치는가 하면, 김종민이 결혼을 발표하기 전 김종민의 얼굴에서 느껴지는 특유의 화색으로 그가 연애하고 있음을 직감했다고. '연예계 연애 판독기' 솔비는 촬영 당시 결혼 발표 전이었던 김종국을 빤히 바라보며 "(연애) 느낌이 있다"라고 말해 김종국의 연애마저 예감하는 듯한 모습을 보이는데. 솔비의 남다른 연애촉 레이더에 걸린 '9월의 새신랑' 김종국의 반응은 어떨지, 오직 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 본 방송에서 공개될 예정.


한편, 연애촉 뿐만 아니라 남자의 장점을 잘 캐치한다는 솔비는 김종국을 보며 "생각보다 연애를 할 때 애교가 많을 것 같다"라며 김종국의 연애 스타일 추측에 나서는데. 이에 김종국은 "애교 많다. 애굣덩어리다. 밖에선 하지 않는다"라며 오직 사랑하는 여자 앞에서만 애교 만점 사랑꾼임을 고백한다. '애굣덩어리' 새신랑 김종국의 모습은 오는 목요일(28일) 저녁 8시 30분에 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능하다.

