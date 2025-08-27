'41세 미혼' 김대호, 몸에서 무슨 냄새?…"개밥 쉰내 없애주는 것 같…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 1984년생 김대호가 해발 1000m 최고의 집에서 뜻밖의 고백을 한다.
강원도 태백에 도착한 김대호는 "해발 1000m 최고의 집으로 임장을 간다. 그곳에는 전기와 가스, 수도 시설이 없다. 자연인이 모여 사는 동네다"라고 소개하며, 역대급 들뜬 표정을 지어 눈길을 끈다. 차량을 이용해 구불구불한 산길을 30~40분을 이동한 김대호는 실시간으로 올라가는 고도에 당황한다.
고도 1000m의 최고의 집에 도착한 김대호는 자연 바람을 온몸으로 느끼며 "자연 바람이 내 몸에서 나는 개밥 쉰내를 없애주는 것 같다. 자연 탈취가 된다"고 말한다. 최高의 집은 진짜 통나무로 견고하게 지어졌으며, 1970년대 화전민이 떠난 터에 세워졌다고 한다.
|
이를 지켜보던 박나래는 "가을 되면 돈 모아서 구충제 사 주자"라고 말해 웃음을 유발한다.
최高의 집을 살펴본 김대호는 출발 전 슈퍼에서 직접 산 강원도 특산품 막걸리와 컵라면을 먹는다. 막걸리 4종을 벌컥벌컥 들이마신 김대호는 창밖을 향해 너무 맛있다고 크게 외친다. 태백의 정취에 마음이 뺏긴 김대호는 어느 정도 준비가 되면, 이렇게 살아보고 싶다며, 고도가 높다보니 선선하고 살기 좋은 환경인 것 같다고 속마음을 고백한다.
폭염 탈출! 최高(고)의 임장지를 찾기는 28일 목요일 오후 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com