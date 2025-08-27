스포츠조선

'87억→157억' 건물주 송은이, 직원에 휴가비까지 '펑펑'

기사입력 2025-08-27 09:15


'87억→157억' 건물주 송은이, 직원에 휴가비까지 '펑펑'

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 방송인 송은이가 직원 복지를 위해 휴가 지원금을 제공했다.

26일 유튜브 채널 '비보티비'에는 '화채도 해 먹이고 휴가 지원금도 뿌리는 회사 어떤데?! 여름 맞이 직원 복지 프로젝트'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 송은이는 "열심히 일하고 있는 직원들을 위해 복지 차원에서 시원한 화채와 음료를 만들어보겠다"고 말했다.

열심히 만든 송은이는 직접 직원들에게 화채와 음료를 대접했다.

이후 송은이는 직원들을 위해 럭키 드로우를 내놓았다. 그는 "여기에는 휴가 지원금 10만 원이 있다. 그 외의 것들도 장난 안 쳤다"고 강조해 직원들의 기대감을 높였다.


'87억→157억' 건물주 송은이, 직원에 휴가비까지 '펑펑'
그러나 럭키드로우에는 머리 우산, 선풍기 우산, 베이징덕 키링 등이 담겨 있어 웃음을 자아냈다.

그런데 이때 휴가 지원금 10만원을 뽑은 직원이 나타났고, 이에 송은이는 즉석에서 10만원을 송금해 훈훈함을 자아냈다.

한편 송은이는 약 70억 원의 자산가치가 상승으로 화제를 모았다.


빌딩로드부동산 중개법인에 따르면 송은이는 2020년 12월부터 2021년 3월까지 서울 마포구 상암동 소재 필지 5개를 본인이 대표로 있는 법인 명의로 50억 4000만 원에 사들인 뒤 연면적 약 1221㎡(370평) 규모의 신축 건물을 세웠다. 현재 건물 시세는 약 157억 원이다. 송은이가 부지를 매입한 지 5년 만에 약 70억 원의 시세차익이 기대된다.

jyn2011@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 촬영장 갑질 루머 입 열었다 "32세때 이혼한 애둘맘, 공정한게 좋아"[SC리뷰]

2.

'강철부대W' 곽선희, 동성 연인과 결혼발표 "11월 美 뉴욕서 결혼, 아이도 낳고파"[SC이슈]

3.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

4.

사유리, 아들 숙제 거부 논란 5개월만 공식사과 "뻔뻔한 태도 반성"[SC리뷰]

5.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 촬영장 갑질 루머 입 열었다 "32세때 이혼한 애둘맘, 공정한게 좋아"[SC리뷰]

2.

'강철부대W' 곽선희, 동성 연인과 결혼발표 "11월 美 뉴욕서 결혼, 아이도 낳고파"[SC이슈]

3.

탁재훈 "돈 아무리 벌어도 외로워" 호소에도.."재혼 하면 안되는 사주"(한끼합쇼)

4.

사유리, 아들 숙제 거부 논란 5개월만 공식사과 "뻔뻔한 태도 반성"[SC리뷰]

5.

김희선, 20년 전 레전드 미모 공개.."지금 40대지만 얼굴은 그대로"(한끼합쇼)

스포츠 많이본뉴스
1.

'이래서 야구표 구하기가 힘들구나' 또 100만 관중 돌파팀 나왔다[인천 레코드]

2.

'3주 밖에 안됐는데' 손흥민, 베컴-즐라탄-메시 이어 MLS 역사상 최고의 영입 4위 등극!...SON은 홈경기에 집중 "BMO에서 만나요"

3.

'프로필 190cm, 실제 키 192cm' 이제 170km가 쉬워 보인다, 한국의 트라웃 여기도 있다

4.

문현빈이 해냈다! 류현진 역대 4번째 기록 달성…한화, 2위는 굳힌다 '3연승'·키움 4연패 [고척 리뷰]

5.

오타니를 위해서라면 뭐든, 37살 커쇼 등판 순서 바꿔 4일 쉬고 등판...28일 한일 슈퍼스타 마운드 회동 성사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.