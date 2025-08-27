스포츠조선

[인터뷰③] ‘애마’ 방효린 “이하늬, 현장서 늘 포옹…조현철과는 침묵도 편해”

기사입력 2025-08-27 12:26


사진제공=넷플릭스

[스포츠조선 조민정 기자] 넷플릭스 화제작 '애마'에서 활약한 배우 방효린이 이하늬, 진선규, 조현철 등 선배 배우들의 배려에 대한 감사함을 전했다.

'애마'는 1980년대 충무로를 배경으로 화려한 스포트라이트에 가려진 영화계의 민낯을 그린다. 당대 톱스타 희란(이하늬 분)과 오디션을 통해 발탁된 신예 주애(방효린 분)가 '애마부인'이라는 영화 제작 과정에서 겪는 갈등과 연대를 담았다. 이해영 감독이 '독전' '유령'에 이어 처음으로 연출한 시리즈이기도 하다.

27일 서울 종로구 한 카페에서 스포츠조선과 만난 방효린은 대선배이자 투톱 주연으로 만난 이하늬에 대해 "선배님이 현장에서 저를 늘 챙겨주시고 격려해주셔서 든든했다. 긴 호흡의 작품이 처음이라 체력 관리, 영양제 챙김 같은 세세한 조언까지 해주셨다"며 "촬영이 끝나면 항상 안아주시고 잘 하고 있다고 말해주셔서 큰 힘이 됐다"고 전했다.

김종수, 진선규, 박해준 등 중량감 있는 선배들과의 작업에 대해서도 "모든 순간이 배움이었다. 선배님들의 열정적인 태도에서 현장 분위기가 달라지는 걸 느꼈다"고 말했다.

특히 조현철 배우와의 일화는 인상 깊었다고. 방효린은 "제가 워낙 조용한 성격이라 촬영 중후반부까지도 조현철 선배님과 거의 대화를 나누지 않았다. 그런데 이상하게 그게 불편하지 않았다. 서로 그렇게 느꼈던 것 같다"고 말해 인터뷰 현장을 웃음짓게 만들었다. 이어 그는 "중후반 회차쯤 어두운 극장 무대에서 나란히 앉아 있는데 처음으로 '괜찮아요?'라면서 이야기 몇 마디를 나눴던 기억이 있다. 대화가 많지 않아도 서로 통하는 게 있었다"고 덧붙였다.

조현철, 진선규와 배우 엄태구 유튜브 채널에 출연한 일화도 전했다. 방효린은 "성향이 모두 비슷해서 우리끼리는 너무 편했다. 보시는 분들은 잘 안 들린다고 느끼실 수도 있으실텐데 우리끼리는 다 잘 들린다. 침묵이 있어도 불편하지 않다. 진선규 선배님이 제일 활발하신 편이셔서 선배님이 이끌어주셨다"고 답했다.

한편 '애마'는 지난 22일 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개국에 공개됐다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

