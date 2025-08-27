스포츠조선

AOA 권민아, 피부과 상담실장도 그만 뒀다…5개월만에 퇴사 왜?

기사입력 2025-08-27 14:41


AOA 권민아, 피부과 상담실장도 그만 뒀다…5개월만에 퇴사 왜?

[스포츠조선 고재완 기자] AOA 출신 권민아가 피부과 상담실장직에서 그만뒀다고 밝혔다.

권민아는 27일 자신의 개인 계정에 "안녕, 오랜만이지? 작년에 윤지 보러 갔을 때인데 지금은 머리가 길다. 빨리 부산 또 가고 싶다잉"이라는 글을 올렸다. 이어 그는 "현재 ○○의원은 그만둔 상태입니다..택배같은건 보내지 말아주세요 ○○ 화이팅!"이라고 덧붙여 눈길을 끌었다.

앞서 지난 3월 권민아는 서울 시청역 인근 피부과에서 상담실장으로 새 출발한다고 밝힌 바 있다. 그는 당시 "자격증도 취득하고 오랫동안 이루고 싶었던 새로운 도전을 시작하게 됐다"고 밝혔다. 하지만 5개월 만에 퇴사 소식을 전했다.

한편, 권민아는 지난 2012년 AOA로 데뷔했으며, 2019년 팀 탈퇴 후 배우로 활동했다. 이후 권민아는 AOA의 리더 지민에게 괴롭힘을 당했다고 폭로하며 화제를 모으기도 했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이종혁 子' 탁수, 조갑경 딸과 여행까지..묘한 기류 "무슨 사이?" ('내 새끼의 연애')

2.

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

3.

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

4.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

5.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

연예 많이본뉴스
1.

'이종혁 子' 탁수, 조갑경 딸과 여행까지..묘한 기류 "무슨 사이?" ('내 새끼의 연애')

2.

이경실, 연예계 빌런 얘기 중 송승헌 언급…"예능으로 떴으면서"(신여성)

3.

"힙합은 안멋져"…'쇼미12' 저스디스, 역풍 맞은 '이찬혁 디스'[SC이슈]

4.

[종합] '동성연인 공개' 곽선희 "이미 동거中…美뉴욕서 혼인신고 예정"

5.

[SC인터뷰] ‘애마’로 10년 무명 끝낸 방효린 “노출·흡연·탭댄스 훈련, 설렘으로 버텨”

스포츠 많이본뉴스
1.

펑크 난 관중석, 한숨 내쉰 사령탑..131일 만에 최저 관중에도 거인이 다시 뛴다 [사직 현장]

2.

'이럴 수가' 韓 축구 최악의 결과, 국가대표 3인방 전원 UCL 예선 탈락...남은 건 김민재-이강인뿐

3.

'432억→1000억' 미친 급상승! 황희찬 실축에 멀티골 '쾅쾅'…2차 제안도 '칼거절' 3차 준비→리버풀, EPL 레코드 '나비효과'

4.

BBC 보도! 쏘니 떠난다고 엉엉→'토트넘 MF' 갈라타사라이로 간다…"임대 영입 두고, 협상 진행중"

5.

프랑스 1티어 기자 폭로! '레비 회장 미쳤다' 토트넘 파격 영입 도전...'마마보이-인성 문제' 프랑스 국가대표와 접촉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.