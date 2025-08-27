“신지 욕, 종민 욕, 다 내가 했다” 빽가, 코요태 소문 근원지 고백(…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 코요태 빽가가 "멤버 소문의 진원지는 사실 나였다"라는 솔직한 고백으로 현장을 뒤집어놨다.
그는 "코요태 소개 멘트 할 때 종민이 형은 '코요태의 리더', 신지는 '코요태 홍일점'이라고 소개를 한다. 나는 '중재를 맡고 있다'고 한다"면서 "옛날에는 진짜 많이 싸웠다"고 털어놨다.
빽가는 "신지 성격 장난 아니지 않나. 말도 안 되는 걸로 맨날 싸웠다"면서 "코요태가 없으면 나는 이제 뭐 먹고 사냐. 해체 할까봐 계속 말렸다. 양쪽에서 박쥐처럼 신지한테는 종민이 형 욕하고, 종민이 형한테는 신지 욕을 했다. 그러면서 좀 덜 싸우게 됐다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
또한 예능계 대표 '불운 썰 제조기'답게 빽가의 황당 에피소드 퍼레이드도 이어진다. 캠핑 중 마주친 진돗개만 한 토끼와 거북이만 한 바퀴벌레, 상상 초월의 지네 소동, 심지어 갈매기가 광어를 물고 온 기묘한 사건까지 털어놓으며 MC들과 게스트들을 폭소하게 한다.
특히 빽가는 자신에게 붙은 '최민수의 저주' 썰을 꺼내며 "제일 싫어하는 연예인이 최민수 선배였다"라며 웃픈 경험담을 털어놓는다.
빽가 특유의 허당 매력과 불운과 행운을 오가는 언빌리버블한 스토리는 오늘(27일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
