윤계상X김요한 ‘트라이’, 2049 꽉 잡았다…럭비부 성장 서사에 시청률…

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 금토드라마 '트라이: 우리는 기적이 된다'(이하 '트라이')가 2049 시청자들의 마음을 단단히 사로잡고 있다. 만년 꼴찌 럭비부의 도전을 응원하게 만드는 성장 서사, 그리고 과몰입을 유발하는 다채로운 관계성이 맞물리며 뜨거운 반응을 이끌어내고 있는 것. 지난 9화와 10화는 시청률 7.4%까지 치솟으며 자체 최고 기록을 경신했고 9화 2049 최고 시청률은 2.96%까지 오르며 젊은 시청층의 강력한 지지를 확인했다. 드라마 화제성 지수에서도 SNS 부문 2위를 차지하며 '2049 저격 드라마'라는 타이틀을 굳혔다.
관계성 또한 2049 시청층의 과몰입을 유발하는 강력한 무기다. 주가람과 배이지의 애틋한 로맨스, 성준과 우진의 청량한 청춘 로맨스, 스승과 제자로서 서로의 거울 같은 가람과 성준, 블루베리스무디로 맺어진 우진과 웅의 우정, '고삼즈' 성준·영광·명우의 티키타카, 그리고 과거 한양체고 럭비부 선후배들의 티키타카까지 유쾌함과 감동을 넘나드는 다층적 관계성은 매 장면마다 시청자들을 휘어잡고 있다.
특히 10화 엔딩에서 주가람이 중증 근무력증을 고백하며 럭비부에 위기가 드리워졌다. 전국체전을 앞둔 상황에서 터져 나온 충격 고백은 남은 2화를 향한 기대를 폭발시켰다. 과연 한양체고 럭비부가 끝내 전국체전 무대에 설 수 있을지 그리고 '전국체전 우승'이라는 기적을 써낼 수 있을지 안방극장의 시선이 쏠리고 있다.
