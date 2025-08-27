스포츠조선

전소미, 24살에 키 4㎝나 자란 비결 "169㎝에서 173㎝로 단기간에 쑥"

기사입력 2025-08-27


[스포츠조선닷컴 이게은기자] 가수 전소미가 20대에 키가 4cm나 자랐다고 밝혀 눈길을 끌었다.

27일 '이용진 유튜브' 채널에는 '할리우드에 한 발짝 CLOSER한 전소미의 용타로점 결과는?'이라는 영상이 게재됐다.

이용진은 이번 게스트에 대해 "벌써 이 분이 데뷔 10년 차가 됐다. 14살 때부터 지켜봤는데 얼마나 성장했는지 얘기 나눠보겠다"라고 이야기했다. 이어 등장한 전소미를 본 이용진은 "오랜만에 봐서 그런가 성숙해진 것 같다"라고 인사했다.


전소미는 "이번 앨범을 준비하며 어떤 콘셉트를 해야 할지 모르겠더라. 음악들이 하나로 뭉쳐지지 않은 느낌이었다. 그 혼란스러움을 담아봤고 하고 싶은 걸 다 해봤다"라며 컴백 소감을 전했다. 이용진은 전소미의 안무 소화 능력을 치켜세우며 "키에서 오는 것도 있는 것 같다"라고 말했고 전소미는 "저 키가 진짜 크다. 169cm였는데 필라테스를 하고 173cm이 됐다. 4cm가 커졌다. 단기간에 자세를 고쳐보려고 노력하니 키가 쫙 컸다"라고 말해 눈길을 끌었다.

데뷔 10년 차 소감에 대해서는 "많이 싱숭생숭하다. 나이가 만으로 24살인데 10년 차가 되다 보니까 어떤 걸 더 보여줘야 할지 생각이 많다. 최근 허리, 무릎이 아프기 시작했다. 10년을 써서 그렇다. 후배들을 보면 세월이 느껴지고 회사에서도 고참이다"라고 밝혔다.

