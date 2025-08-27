'아이유♥' 이종석, 예능도 안 나가는데..절친 여배우 유튜브서 무장해제…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 이종석이 절친 배우 하지영 유튜브에 출연, 꾸밈없는 입담을 뽐냈다.
27일 '유튜브하지영' 채널에는 '오랜만에 예능 복귀. 근데 번지수를 잘 못 찾아오셨어요. 종석 님'이라는 영상이 게재ㅔ됐다.
하지영은 지난 2013년 광고 촬영 (인터뷰) 현장에서 이종석을 처음 만났다면서 "인중에 땀이 많이 나서 어쩔 줄 몰라 하더라. 귀랑 얼굴도 빨개져서 도와줘야겠다는 생각이 들었다"라고 떠올렸다. 이에 이종석은 "거기서 조금만 더 힘들었으면 쓰러졌을 수도 있다. 옆에 있던 (김)우빈 씨도 그랬고 누나도 그걸 느끼니가 더 애를 써줬다. 지금은 연예인 다 됐다"라며 웃었다.
또 하지영은 이종석에게 "평소 예능을 안 나가는데 내가 연락하자마자 즉답이 와서 너무 놀랐다"라며 자신의 유튜브 출연을 즉시 수락해 줘 고맙다는 마음을 전했고, 이종석은 "누나에게는 항상 마음의 빚이 있다. 마음 써주는 게 고맙다"라고 전해 훈훈함을 안겼다.
그런가 하면 하지영은 이종석이 말을 놓자고 했지만 이를 거절해 미안했다면서 "난 오래 볼 것 같은 사람에게 그런다"라고 이야기했다. 이종석은 "본지 십몇 년이 됐는데 진짜 아직 말을 안 놨다"라고 웃으며 "적당한 거리감이 관계 기대를 안 하게 하는 것 같다. 기대를 하다 보면 상처 아닌 상처를 받을 때가 있다"라며 인간관계에서 느낀 점을 언급해 눈길을 끌었다.