스포츠조선

'아이유♥' 이종석, 예능도 안 나가는데..절친 여배우 유튜브서 무장해제 "늘 고마워"

최종수정 2025-08-27 21:36

'아이유♥' 이종석, 예능도 안 나가는데..절친 여배우 유튜브서 무장해제…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 배우 이종석이 절친 배우 하지영 유튜브에 출연, 꾸밈없는 입담을 뽐냈다.

27일 '유튜브하지영' 채널에는 '오랜만에 예능 복귀. 근데 번지수를 잘 못 찾아오셨어요. 종석 님'이라는 영상이 게재ㅔ됐다.

하지영은 지난 2013년 광고 촬영 (인터뷰) 현장에서 이종석을 처음 만났다면서 "인중에 땀이 많이 나서 어쩔 줄 몰라 하더라. 귀랑 얼굴도 빨개져서 도와줘야겠다는 생각이 들었다"라고 떠올렸다. 이에 이종석은 "거기서 조금만 더 힘들었으면 쓰러졌을 수도 있다. 옆에 있던 (김)우빈 씨도 그랬고 누나도 그걸 느끼니가 더 애를 써줬다. 지금은 연예인 다 됐다"라며 웃었다.

또 하지영은 이종석에게 "평소 예능을 안 나가는데 내가 연락하자마자 즉답이 와서 너무 놀랐다"라며 자신의 유튜브 출연을 즉시 수락해 줘 고맙다는 마음을 전했고, 이종석은 "누나에게는 항상 마음의 빚이 있다. 마음 써주는 게 고맙다"라고 전해 훈훈함을 안겼다.


'아이유♥' 이종석, 예능도 안 나가는데..절친 여배우 유튜브서 무장해제…
그런가 하면 하지영은 이종석이 말을 놓자고 했지만 이를 거절해 미안했다면서 "난 오래 볼 것 같은 사람에게 그런다"라고 이야기했다. 이종석은 "본지 십몇 년이 됐는데 진짜 아직 말을 안 놨다"라고 웃으며 "적당한 거리감이 관계 기대를 안 하게 하는 것 같다. 기대를 하다 보면 상처 아닌 상처를 받을 때가 있다"라며 인간관계에서 느낀 점을 언급해 눈길을 끌었다.

한편 이종석은 디즈니+ 새 드라마 '재혼 황후'로 돌아올 예정이다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

2.

곽정은, 한양대 교수 임용 이어 겹경사 "가문의 영광, 정말 뜻깊어"

3.

김종민, '문원♥' 신지 신혼집 이사 반대했다.."나중에 가면 어떻겠냐고" (어떠신지)

4.

'55세' 김혜수, "언니 파격적인 패션" 레스토랑 목격사진 화제...완벽한 몸매

5.

'故 최진실 딸' 김준희, '중국 여행 중 당한 일'에 진절머리 "집에 갈래요..힘들다"

연예 많이본뉴스
1.

'터질 게 터졌다' BTS 지민·송다은, 집 영상 공개로 번진 초대형 스캔들

2.

곽정은, 한양대 교수 임용 이어 겹경사 "가문의 영광, 정말 뜻깊어"

3.

김종민, '문원♥' 신지 신혼집 이사 반대했다.."나중에 가면 어떻겠냐고" (어떠신지)

4.

'55세' 김혜수, "언니 파격적인 패션" 레스토랑 목격사진 화제...완벽한 몸매

5.

'故 최진실 딸' 김준희, '중국 여행 중 당한 일'에 진절머리 "집에 갈래요..힘들다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"대반격!" 아스널에 자존심 구긴 토트넘, 첼시 타깃 '하이재킹' 나선다…'빠르게 결정할 수 있다'

2.

맨유가 키워줬더니 은혜도 모르는 금쪽이 탄생, 주급 10배 인상 미친 요구→"이적시장 막판 떠날 수도"

3.

오승환, 550SV 발언 취소 → "그땐 가벼웠다. 팀이 치열하게 싸우고 있다. 개인기록 관심 NO"

4.

'충격' HERE WE GO 주장! 울버햄튼 '황희찬 이적 원천 차단'…"EPL팀 두차례 영입 제안"→매각 의사 전혀 없다

5.

2511안타 치고서 수비하다 쥐나서 교체→선발 제외. 김현수 대신 천성호 좌익수. "대타 나간다"[창원 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.