빽가, 신지♥문원 상견례서 자리 뜬 이유 "마음과 몸 모두 놀라" ('라…

[스포츠조선닷컴 이게은기자] 그룹 코요태 멤버 빽가가 멤버 신지 상견례 당시, 갑작스레 자리를 비운 이유를 밝혔다.
27일 방송된 MBC '라디오스타'는 배우 김응수, 그룹 신화의 김동완, 코요태의 빽가, 뮤지컬 배우 김호영이 출연하는 'K-아재 흥행 헌터스' 특집으로 꾸며졌다.
빽가는 김종민, 신지가 연이어 결혼 발표를 한 후 부쩍 외로워졌다면서 "멤버들이 다 결혼을 해서 주변에서 '결혼 안 하냐'라고 묻더라. 공허함도 밀려왔다"라고 이야기했다. 이어 "(김)종민이 형은 스케줄 끝나면 바로 집으로 간다. 아침밥을 지중해식 샐러드로 매일 먹고 오더라"라며 새신랑 김종민의 달달한 일상을 전하기도 했다.
요즘 화장실 가는 게 불편해졌다고 전하기도. 빽가는 신지가 결혼 발표하는 유튜브 영상에서 중간에 자리를 비워 화제를 모았던 바. 빽가는 "그 영상 조회 수가 600만 가까이 나왔다. 제가 못 견디고 중간에 화장실을 가느라 (자리에서) 나가는 장면이 있다. 친구들이 술자리를 하면 화장실 안 가냐고 묻더라. 화장실 갈 때 불편하다"라고 말했다. 이어 당시 상황에 대해 유세윤이 "마음도 놀랐고 몸도 놀랐을거다"라고 하자, 빽가는 "맞다"라고 밝혔다.