빌 게이츠, 하루에 쓰는 돈 쿨하게 공개 "좋은 집+전용기, 솔직히 많이 써" ('유퀴즈')

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] '유퀴즈' 빌 게이츠가 자신의 씀씀이를 솔직히 밝혔다.

27일 방송된 tvN 예능프로그램 '유퀴즈 온 더 블럭'에서는 게이츠 재단 이사장 빌 게이츠가 출연했다.

빌 게이츠와 만난 유재석과 조세호는 "가문의 영광이다", "부모님이 기뻐하시더라"라며 감격했다. 마이크로소프트의 창업주 빌 게이츠는 31세에 최연소 억만장자가 돼 39세부터 18년간 세계 부자 1위로 등극했다. 2000년부터는 자선 사업을 하며 2045년까지 재산의 99%인 280조 원을 사회에 환원하겠다고 선언했다.

자선 활동을 시작한 계기에 대해서는 "저희 부모님이 기부도 하시고 봉사도 많이 하셨다. 제가 성공하기 시작하자 어머니는 '주어진 것이 많을수록 그만큼의 책임과 의무가 따른다'고 말했다. 마이크로소프트를 창업할 때 제 열정을 쏟아 부은 것처럼 두 번째 커리어에서는 부를 사회에 환원하고 빈곤층을 위한 혁신에 힘을 쏟겠다 결심했다"고 밝혔다.

'유퀴즈'에 출연했던 자기님들이 빌 게이츠에게 궁금한 점을 한 가지 씩 질문하기도 했다. 짠테크 고수로 출연했던 곽지현 자기님은 "빌 게이츠 이사장님은 하루에 얼마나 쓰시냐"고 물었고 빌 게이츠는 "저는 꽤 좋은 집에서 살고 있다. 아주 큰 정원이 있고 맛있는 음식을 요리해 주는 분들도 있다. 여행할 때도 사실 전용기를 탄다. 사실 돈 꽤 많이 쓴다"고 솔직히 답해 웃음을 안겼다. 이어 "휴대폰은 삼성 폰을 쓰고 있는데 아주 좋다. 다만 이건 이재용 회장님이 선물해주신 거라 돈을 쓰진 않는다"고 너스레를 떨었다.


국내최초 오둥이를 출산한 부부는 AI 시대에서의 자녀 교육법에 대해 물었다. 특히 남편은 한때 코딩 열풍이 불었던 것을 언급하며 코딩 교육을 시켜야 할지도 고민했다. 이에 빌 게이츠는 "모든 사람이 코딩을 좋아하는 건 아니다. 저는 어린 아이들에게 코딩을 강요하진 않을 거 같다. 제 조언은 과학을 한번 시도해보라는 거다. 큰 영향을 미칠 수 있으니까"라면서도 "하지만 결국 자신이 잘하는 걸 찾아야 한다. 예술적 재능이 있다면 큰 즐거움이 될 거다. 사람들과 잘 어울린다면 그런 능력을 살릴 수 있는 직업도 많다. 무엇이 달라질지 알 수 없지만 중요한 건 평생 배우려는 자세다. 그래야 여러분의 직업이 새로운 걸 필요로 할 때 도움이 되기 때문"이라 밝혔다.

빌 게이츠가 언급한 '일할 필요가 없는 시대'에는 무엇을 준비해야 할까. 빌 게이츠는 "결국은 언젠가 AI가 충분히 발전하면 부족한 것이 없는 시점에 도달할 수 있다고 생각한다. 지금은 교사도 부족하고 의사도 부족하다. 그래서 앞으로 인구가 줄어들면 '사람이 충분할까?' 생각한다. 하지만 AI가 많은 일을 도와주고 로봇이 신체 활동을 일부 대신할 수 있으면 사람들은 충분한 여가를 즐길 수 있게 된다. 자신이 무엇을 해야 보람을 느끼는지 찾을 수 있게 된다"며 "저는 돈을 위해 일할 필요가 없기에 게이츠 재단에서 일하기로 했다. 미래에는 모든 사람들이 저처럼 보람을 느끼는 일을 선택할 수 있게 될 것"이라 밝혔다.

