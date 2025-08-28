싸이, 수면제 대리수령 인정 "명백한 과오이자 불찰, 심려끼쳐 죄송" (…

|
[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 싸이가 수면제를 대리수령한 혐의(의료법 위반)로 경찰 조사를 받은 것에 대해 "명백한 과오이자 불찰"이라고 사과했다.
마지막으로 "다시 한번 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 고개를 숙였다.
앞서 싸이는 향정신성 의약품을 대리 처방받았다는 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 확인됐다. 서울 서대문경찰서는 최근 의료법 위반 혐의 등으로 싸이를 형사 처벌해달라는 고발장을 접수하고 그를 입건했다. 의료법상 향정신성 의약품은 의사와의 대면 진료를 거쳐야 처방이 가능한데 고발장에는 싸이가 다른 사람 명의로 의약품을 처방받았다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
[다음은 피네이션 입장 전문]
안녕하세요, 피네이션입니다.
가수 싸이의 수면제 대리수령 관련 건에 대한 입장입니다.
전문 의약품인 수면제를 대리수령한 점은 명백한 과오이자 불찰입니다. 죄송합니다.
가수 싸이는 만성적인 수면장애 진단을 받고, 의료진의 처방에 따라 수면제를 복용하고 있습니다.
수면제 복용은 의료진의 지도 하에 정해진 용량을 처방받아 복용해 왔으며, 대리 처방은 없었습니다.
그 과정에서 수면제를 3자가 대리수령한 경우가 있었고, 최근 경찰에서 조사가 진행 중입니다.
다시 한번 심려를 끼쳐드려 죄송합니다.
