'문제적 커플' 27기 영수·정숙 최종 커플 확정…현숙, 영식 선택거부 …

[스포츠조선 고재완 기자] 27기 영수와 정숙 그리고 상철 옥순이 최종 커플이 됐다.
정숙은 영식에게 "(영철님한테) 아니라고 정확하게 얘기하지는 못했다. 근데 그게 그렇게 잘못한 일이야?"라고 하소연하다가 눈물을 쏟았다. 그러던 중 영호가 정숙에게 다가와 위로를 건넸고, 갑자기 영호는 "내가 원했던 이상형이 마지막에 보니까 딱 정숙이었다"고 '고백 공격'을 했다. 정숙은 당황했지만 영호와 대화를 마친 뒤, 다시 공용 거실로 가서 영수와 '꽁냥 모드'를 켰다. 이 모습을 지켜본 영철은 현숙에게 "(정숙님이 내 쪽을) 쳐다보지도 않고 눈도 안 마주친다. 기싸움 같아"라고 푸념했다. 현숙은 "그냥 먼저 대화를 걸 수도 있잖아. '나 너한테 삐쳤어'라고 말하는 게 뭐가 그렇게 자존심 상해?"라고 조언했다. 이에 깨달음을 얻은 영철은 즉시 정숙에게 대화 신청을 했다.
차가운 공기 속, 영철은 "내가 삐친 건 맞다"고 솔직하게 고백했다. 정숙은 "영철님과 같이 있는 게 좋지만 한 3년 만난 커플 같은 느낌이었다. 이걸 '편한 느낌이야'라고 확실히 얘기 안 한 게 내 잘못"이라고 밝혔다. 이어 "영철님은 편했고 영수님에겐 이성적 끌림이 있었다"며 자신의 마음을 명확히 설명했다. 영철은 믿기지 않는 듯 "계속 얘기해 봐"라고 몇 번이고 정숙의 마음을 확인했다. 비슷한 시각, 광수 역시 영수로 기운 듯한 정숙의 모습에 "내가 장거리까지 감수하겠다고 했는데 설렘이 안 느껴진다고 하면 답이 없지"라면서 정숙을 포기할 의사를 보였다.
이어진 최종 선택에서 영식은 "나는 너 하나만큼 내 세상으로 데려가련다"며 현숙에게 직진했다. 하지만 현숙은 "한 사람을 알아가기에 5박 6일이 짧았던 것 같다"고 최종 선택을 포기했고, 영숙-영자-순자-영호도 줄줄이 최종 선택을 하지 않았다. 상철은 "좋은 연인 찾아간다"며 옥순에게 향했고, 옥순 역시 "오빠! 친하게 지내자~"고 화답해 첫 '최종 커플'이 됐다. 마지막까지 정숙에게 직진했던 영철과 광수는 나란히 최종 선택을 포기했으며, 영수와 정숙은 서로를 택하면서 두 번째 최종 커플이 됐다. 다사다난했던 27기의 로맨스를 마무리한 '나는 SOLO'는 또 한 번의 '레전드 경신'을 예고한 28기 '돌싱 특집'으로 돌아올 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com