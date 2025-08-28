[단독] '폭싹' 여우주연상 아이유 "무대공포증에 과호흡 와..이렇게 떤…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 치열했던 '대상' 집안싸움 속 아쉽게 고배를 마셨지만, 그 덕에 여우주연상과 대상 트로피, 그리고 인기스타상 트로피를 모두 손에 쥐면서 청룡의 주인공이 됐다. 가수 겸 배우 아이유(본명 이지은)가 제4회 청룡시리즈어워즈에서 여우주연상의 주인공으로 자리잡았다.
아이유는 최근 서울 양천구에 위치한 스포츠조선 사옥을 찾아 7월 18일 열렸던 청룡시리즈어워즈의 감동을 다시 되새겼다. 아이유는 "저의 개인적인 상보다는 '폭싹 속았수다' 팀이 대상을 받으면 좋겠다는 마음을 가지고 참석했고, 저는 자리에 앉아서도 우리팀이 다같이 무대에 올라갈 것 같다고 설레발을 쳤었는데 여우주연상 부문에서 제 이름이 호명됐을 때 '그럼 우리 팀은?' 하는 표정이 카메라에 담겼다. 머리가 복잡해져서 무대 위로 올라가는데, 눈물이 날 뻔하다가 제가 제 드레스를 밟고 휘청하면서 눈물은 다행히 쏙 들어갔다. 지금 와서 수상을 다시 생각했을 때, 그때의 기억은 사실 거의 없다. 제가 무대에 올라가서 그렇게 당황하고 더듬었던 것도 데뷔 이래 처음인 것 같다. 신인 때도 그런 적이 없었는데, 정말 무대공포증이 올 정도로 많이 떨렸다"고 고백했다.
아이유가 그렇게 사랑했던 작품 '폭싹 속았수다'는 여전히 그의 가슴에 남아있다고. 아이유는 "다음 작품을 준비하고 있지만, '폭싹'은 가끔 본다. 그냥 잠이 안 오는 어떤 날, 꼭 다 정주행하지 않더라도 제가 좋아하는 회차를 30분 정도 보다가 자고, 그렇게 계속 머물러 있는 것 같다. '그냥 그 작품의 허리 부분, 그게 참 좋았어' 하면 그 부분을 찾아서 본다. 그게 참 좋다"면서 "애순이에게는 너무 고맙다. '애순이 만큼 고마운 캐릭터를 또 만날 수 있을까' 하는 걱정이 들 정도로 애순이를 너무 사랑했고, 그냥 애순이가 잘 살기를 시청자들이 바라는 것만큼 저도 이 캐릭터의 행복을 너무 바라고 응원하면서 대본을 읽었다. '애순이 만큼 내가 이렇게 온 마음을 바쳐서, 이 사람의 생애를 응원하는 캐릭터를 만날 수 있을까? 또 만나면 좋겠다' 이런 마음이다"라고 밝혔다.
