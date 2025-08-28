'명품 잘알' 조세호, 빌 게이츠 스웨터에 눈 번쩍…"좋은 원단 맞다 브…

|
[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 방송인 조세호가 '140조원'를 기부한 빌 게이츠의 고가의 의상에 관심을 보였다. 이에 빌 게이츠는 "좋은 원단이다"며 웃으며 답했다.
마이크로소프트의 창업주 빌 게이츠는 31세에 최연소 억만장자가 돼 39세부터 18년간 세계 부자 1위로 등극했다. 2000년부터는 자선 사업을 하며 2045년까지 재산의 99%인 280조 원을 사회에 환원하겠다고 선언했다.
빌 게이츠는 자선 활동을 시작한 계기에 대해서는 "부모님이 아주 부유하진 않았지만 기부도 하시고 봉사도 많이 하셨다. 내가 성공하기 시작하자 어머니는 '주어진 것이 많을수록 그만큼의 책임과 의무가 따른다'고 말했다"며 "마이크로소프트를 창업할 때 내 열정을 쏟아 부은 것처럼 두 번째 커리어에서는 부를 사회에 환원하고 빈곤층을 위한 혁신에 힘을 쏟겠다 결심했다"고 밝혔다.
그동안의 기부 금액만 140조 원인 빌 게이츠는 올해 5월 전 재산의 99%에 해당하는 2000억 달러, 약 280조 원을 사회에 환원하겠다고 밝혔다. 또한 세상을 떠나면, 사람들이 나에 대해 많은 말을 할텐데 '부자로 죽었다'는 말은 나오지 않게 하겠다고 밝혔다고.
빌 게이츠는 "정말 운이 좋았다. 회사 지분이 큰 가치를 갖게 됐으니까"라면서 "그 돈을 나를 위해 쓸 생각은 없다. 아이들이 가업을 잇는 것도 믿지 않는다. 자기 힘으로 돈을 벌고 자기 길을 찾아야 한다고 생각한다"고 말했다. 이어 그는 "그래서 내게 남은 것 들을 사회에 돌려줘야겠다고 마음 먹었다"고 덧붙였다.
그때 조세호는 "검소한 걸로 유명하신데, 평소 콜라와 치즈 버거를 좋아하신다고 들었다"고 질문했다. 이에 빌 게이츠는 "맞다. 햄버거는 실패가 없다. 일주일에 네 번은 햄버거랑 감자튀김을 먹는다"며 웃었다.
'유퀴즈'에 출연했던 자기님들이 빌 게이츠에게 궁금한 점을 한 가지 씩 질문하기도 했다.
짠테크 고수로 출연했던 곽지현 자기님은 "빌 게이츠 이사장님은 하루에 얼마나 쓰시냐"고 물었다. 이에 빌 게이츠는 "꽤 좋은 집에서 살고 있다. 아주 큰 정원이 있고 맛있는 음식을 요리해 주는 분들도 있다. 여행할 때도 사실 전용기를 탄다. 사실 돈 꽤 많이 쓴다"고 솔직히 답했다. 이어 "휴대폰은 삼성 폰을 쓰고 있는데 아주 좋다. 다만 이건 이재용 회장님이 선물해주신 거라 돈을 쓰진 않는다"고 너스레를 떨었다.
이를 들은 조세호는 "너무 궁금한 게 많다. 스웨터 원단이 너무 좋아보인다"고 하자, 빌 게이츠는 "맞다. 근데 브랜드는 모른다"며 친절하게 답을 해주기도 했다.
그때 조세호는 "사진 찍어도 되냐"고 물었고, 빌 게이츠는 자신과 똑같은 휴대폰을 조세호를 향해 "나랑 같은 폰이다"며 웃었다
