韓대표 뮤지컬 배우 옥주현, 中상하이 마스터 클래스 진행…순식간에 매진 …

|
대한민국 대표 뮤지컬 배우 옥주현이 한국 뮤지컬의 위상을 세계에 알린다.
한국을 대표하는 뮤지컬 배우이자 자타공인 '뮤지컬 여제'로 인정받는 옥주현의 이번 중국 팬미팅과 마스터클래스 참여는 그 의미가 더욱 깊다. 국내는 물론 중국을 비롯 해외에서도 많은 팬을 보유하고 있는 배우인 만큼, 'K-뮤지컬'의 위상을 알리며 문화 수출 및 교류를 위한 유의미한 첫 걸음이 될 것이라는 전망이다. 이를 증명하듯 실제로 옥주현의 중국 상하이 팬미팅은 티켓 오픈 직후 순식간에 매진되며 그 인기와 화제성을 실감케 했다.
먼저 옥주현은 오는 29일 중국 상하이 문화광장 뮤지컬센터 A공간에서 현지 팬들을 만난다. 이날 옥주현은 뮤지컬 배우로 활동하며 다채로운 작품의 무대에 서며 체득한 경험을 토대로한 이야기와 함께 국제 뮤지컬의 문화 교류 경험을 공유한다. 옥주현은 이 자리를 통해 중국 창작 공연의 문화 수출 가능성을 해설하는 것은 물론, 옥주현만이 선보일 수 있는 아름다운 무대를 피로할 전망이다.
특히, 옥주현은 뮤지컬 '마타하리', '마리 퀴리', '레드북' 등 한국 창작 뮤지컬에 출연하는 것은 물론, 그간 후배 양성에도 각별한 애정을 드러내며 적극 참여해온 만큼 한국을 넘어 중국까지 확대된 그의 행보에 초미의 관심이 집중된다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com