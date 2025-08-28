김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉'…

|
[스포츠조선 김소희 기자] '연예계 연애 판독기' 솔비가 은지원, 김종민에 이어 '새신랑' 김종국의 열애를 눈치챘다.
김숙이 "그럼 보면 딱 '쟤 연애하고 있네' 하는 촉이 오냐"고 묻자, 솔비는 "김종민 오빠를 방송국에서 만났는데 느낌이 이상하더라. 뭔가 있다"고 답했다.
이어 김숙은 "솔비가 정말 잘 나왔다"며 "나는 이 방에서 정말 궁금한 사람이 있다"고 말했고, 양세찬은 김숙과 구본승의 썸을 언급하며 "10월 7일, 좀 봐달라"고 부탁했다.
이에 솔비는 김종국을 뚫어지게 바라보며 "종국 오빠는 제가 타로를 봐드리겠다. (연애) 느낌이 살짝 있다"고 말해 그를 긴장하게 만들었다. 다만 솔비는 "제 유튜브 채널에서 봐드리고 싶다"며 자신의 채널 홍보도 잊지 않아 웃음을 자아냈다. 김종국은 "섭외 아니냐, 밑밥만 깔아놓냐"며 황당해했고, 송은이는 "정말 똑똑하다"고 감탄했다.
솔비는 "제 느낌인데, 이 자리에서 연애를 확신하는 사람이 있다"며 양세찬을 지목했다. 양세찬은 깜짝 놀라 "왜요?"라고 물었고, 김종국은 "걸렸다"며 신이 난 모습을 보였다.
김숙이 "세찬이 썸은 있냐"고 묻자, 양세찬은 "썸은 늘 오고 간다"고 답했다. 그러나 솔비는 "썸이 아니다. 연애하고 있다"고 확신했고, 양세찬은 홍진경을 향해 "진경아, 들켰다!"고 말해 웃음을 더했다.
한편, 솔비는 연애 촉뿐 아니라 남자의 장점을 잘 캐치하는 능력도 선보였다. 김종국을 보며 "생각보다 연애할 때 애교가 많을 것 같다"고 추측했고, 김종국은 "애교 많다. 애굣덩어리다. 밖에서는 안 하지만 사랑하는 여자 앞에서는 애교 만점 사랑꾼"이라고 고백했다. '애굣덩어리' 새신랑 김종국의 모습은 오늘(28일) 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com