정일우, 교수 어머니 정년퇴임..애틋 고백+훈훈 인증샷까지 공개

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 배우 정일우의 어머니 심연옥 한국전통문화대학교 교수가 정년 퇴임했다.

정일우는 28일 "어머니, 정년퇴임을 진심으로 축하드립니다"로 전했다.

이어 "그동안 오랜 세월 동안 헌신과 노고를 아끼지 않으신 어머니의 걸음을 존경하며 아들로서 감사한 마음을 전합니다. 이제는 한 장의 긴 여정을 아름답게 마무리하시고, 새로운 시작을 향해 나아가실 앞날을 진심으로 응원합니다. 항상 건강하시고, 사랑합니다"라고 애틋한 마음을 드러냈다.


공개된 사진에는 곱게 한복을 입고 강단에 서서 정년퇴임 소감을 전하는 심연옥 교수의 모습이 담겨 있다. 또 다른사진에서는 수트를 차려입은 정일우가 어머니와 인증샷을 남기고 있어 훈훈함을 자아낸다.

정일우의 어머니 심연옥 교수는 충남 부여에 위치한 한국전통문화대학교에서 약 20년 간 교수로 재직했다.

한편 정일우는 KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'로 시청자들을 만나고 있다. 정일우는 다산 정약용의 후손으로 알려졌다.

