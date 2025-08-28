스포츠조선

코요태 빽가 "추임새만 넣고 저작권료 엄청 받아...꿀 빠는 거 인정" ('라스')

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] 코요태 빽가가 "꿀 빤다"는 반응을 인정하면서도 자신의 추임새의 중요성을 강조했다.

코요태 빽가는 지난 27일 방송된 MBC '라디오스타'에 출연해 저작권 1위 곡을 언급했다.

이날 빽가는 '알고보면 개꿀 인생을 살고 있다'는 질문에 "맞다. 파트가 두 분보다는 적지 않냐"며 인정했다.

빽가는 "파트는 적지만, 곡 전체의 흐름을 담당하고 있다. 내가 없으면 흘러가지 못한다"면서 "코요태 노래 중 '우리의 꿈'이라는 곡이 있다"면서 '원피스' 주제곡인 '우리의 꿈'을 언급했다.

그는 "우리 음원 중 돈을 제일 많이 벌어주는 곡이다"면서 "'우리의 꿈'에서 내 파트가 마지막에 '원피스'가 끝이다. 근데 '우리의 꿈'이 저작권료가 엄청 들어오니까 주변 사람들이 '너는 꿀 빤다'고 하더라"고 했다.


빽가는 "근데 마지막 부분이 임팩트가 세다. 종민이 형의 인생 파트인 '우연히' 못지 않게 내가 부른 '원피스'도 임팩트가 세다"면서 "마지막에 '원피스' 없이 끝나면 이상하지 않냐. 그래서 '원피스'를 하는 거다"고 해 웃음을 안겼다.

이에 김구라는 "그 가사는 원래 없었는데 빽가의 아이디어냐"고 물었고, 빽가는 "내가 자연스럽게 한거다"며 녹음 중 즉흥 아이디어였음을 밝혔다

이를 들은 장도연은 "마지막 '원피스' 전에는 어떤 추임새를 넣냐"고 물었고, 빽가는 "'하', '아~ 신지', '종민' 이런 거 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.


그러자 김구라는 "꿀을 빠는 건 맞다"고 했다. 이에 빽가는 "맞다"고 인정하면서도, "'순정'에서도 '헤이'가 없으면 허전하다. 추임새 없으면 괜찮겠냐"며 자신의 역할을 강조해 눈길을 끌었다.

