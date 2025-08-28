스포츠조선

이효리, 살 찐건가..'XL 사이즈' 직접 제작 티셔츠 입고 인증샷

기사입력 2025-08-28 12:26


[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 이효리가 직접 만든 티셔를 입고 인증샷에 나섰다.

이효리는 28일 강아지들을 후훤하기 위해 만든 티셔츠를 입고 찍은 사진을 공개했다.

빨간색 캡 모자에 티셔츠 청바지를 입은 편안한 스타일을 선보인 이효리는 숨길 수 없는 미모를 뽐내 시선을 모은다.

특히 이효리는 XL 사이즈를 입었다고 알려 눈길을 끌었다.


앞서 이효리는 지난 26일 "슥삭 한 번 만들어봤다"며 "강아지들에게 전액 후원되는 티셔츠니까 많관부(많은 관심 부탁드린다)"고 밝혔다.

유기견을 위해 꾸준한 기부와 봉사 활동을 펼치고 있는 이효리가 이번에는 강아지들에게 전액 후원되는 티셔츠 제작에 나선 것이다.

한편 이효리는 지난 2013년 가수 이상순과 결혼한 뒤 제주도에서 생활하다가, 지난해 서울 종로구 평창동의 단독주택을 약 60억 원에 현금 매입해 서울 생활을 이어가고 있다.

