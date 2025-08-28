스포츠조선

'24시간 겁에 질려있는' 초2 금쪽이…오은영 "일상생활 어려움 생길 수 있어" 충격 진단(요즘 육아)

기사입력 2025-08-28 13:37


'24시간 겁에 질려있는' 초2 금쪽이…오은영 "일상생활 어려움 생길 수…

[스포츠조선 고재완 기자] 24시간 겁에 질려있는 초2 금쪽이가 등장한다.

오는 29일 저녁 8시 10분, 채널A '요즘 육아 금쪽같은 내 새끼'에서는 '겁에 질려 24시간 엄마를 따라다녀야 사는 초2 아들'의 사연이 공개된다.

이날 스튜디오에는 인플루언서 엄마와 보디빌더 아빠가 출연한다. 헬스장에서 만나 현재는 귀여운 두 명의 아들을 키우고 있는 인싸 부부. 하지만 외향형 부모와 반대로 다른 사람이 말을 걸면 시선을 피하는 첫째가 고민이라는데, 과연 금쪽이에게는 무슨 일이 있는 것일지 관심이 커진다.

운동을 하러 헬스장에 온 엄마를 따라간 금쪽. 운동 내내 엄마 곁에 있던 금쪽이는 운동이 끝난 뒤에도 엄마의 일터인 태닝샵까지 따라간다. 심지어 집에서도 엄마가 시야에서 사라지면 곧바로 졸졸 따라다니는 모습이 포착된다. 이후 잠시 외출한다는 엄마의 말을 듣지 못하고 영상에 집중하고 있는 금쪽의 모습이 보인다. 잠시 후 엄마가 없는 것을 확인하자 참을 수 없는 불안감이 밀려오는 듯 울기 시작하는 금쪽. 안절부절 못하며 집 밖으로 나가 엄마를 부르며 울부짖는 모습에 스튜디오에서는 안타까운 탄식이 흐른다.

이어진 영상에서는 엄마와 마트에 간 금쪽이의 모습이 보인다. 동물 코너에서 좋아하는 동물들을 구경하며 신나게 말하던 금쪽. 갑자기 직원이 다가오자 엄마 뒤로 바로 숨어버리는데. 질문에도 대답하지 못하고 불안해하는 금쪽의 모습을 보던 오 박사, 금쪽이는 '이것'이 의심된다며 일상생활에 어려움이 생길 수 있다고 분석한다.

한편 레벨테스트를 받기 위해 영어학원에 방문한 엄마와 금쪽. 선생님의 질문에도 대답을 하지 못하고, 결국 엄마가 들어와 함께 테스트를 이어가보려 하지만 눈물까지 보인다. 엄마가 달래주며 이유를 물어도 제대로 말하지 못하자 결국 엄마도 폭발하고 마는데. 몸을 바들바들 떨며 무언가에 쫓겨 도망치듯 학원을 나오는 모습을 보던 오 박사는 이 상태로 크면 위험할 수 있다고 경고한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.