'24시간 겁에 질려있는' 초2 금쪽이…오은영 "일상생활 어려움 생길 수…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 24시간 겁에 질려있는 초2 금쪽이가 등장한다.
운동을 하러 헬스장에 온 엄마를 따라간 금쪽. 운동 내내 엄마 곁에 있던 금쪽이는 운동이 끝난 뒤에도 엄마의 일터인 태닝샵까지 따라간다. 심지어 집에서도 엄마가 시야에서 사라지면 곧바로 졸졸 따라다니는 모습이 포착된다. 이후 잠시 외출한다는 엄마의 말을 듣지 못하고 영상에 집중하고 있는 금쪽의 모습이 보인다. 잠시 후 엄마가 없는 것을 확인하자 참을 수 없는 불안감이 밀려오는 듯 울기 시작하는 금쪽. 안절부절 못하며 집 밖으로 나가 엄마를 부르며 울부짖는 모습에 스튜디오에서는 안타까운 탄식이 흐른다.
이어진 영상에서는 엄마와 마트에 간 금쪽이의 모습이 보인다. 동물 코너에서 좋아하는 동물들을 구경하며 신나게 말하던 금쪽. 갑자기 직원이 다가오자 엄마 뒤로 바로 숨어버리는데. 질문에도 대답하지 못하고 불안해하는 금쪽의 모습을 보던 오 박사, 금쪽이는 '이것'이 의심된다며 일상생활에 어려움이 생길 수 있다고 분석한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com