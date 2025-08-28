스포츠조선

[공식] 고현정X장동윤 ‘사마귀: 살인자의 외출’, 강렬 캐릭터 포스터 공개

기사입력 2025-08-28 13:53


[공식] 고현정X장동윤 ‘사마귀: 살인자의 외출’, 강렬 캐릭터 포스터 …

[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 본격 첫 방송을 앞두고 주연 배우 4인의 캐릭터 포스터를 공개, 강렬한 분위기로 시청자들의 기대감을 폭발시켰다.

'사마귀: 살인자의 외출'은 20여 년 전 체포된 희대의 연쇄살인마 '사마귀'를 둘러싸고 벌어지는 범죄 스릴러다. 모방범죄가 다시 발생하면서 한 형사(장동윤)가 평생 증오해온 친모이자 '사마귀'(고현정)와 예기치 못한 공조 수사를 펼치게 되는 이야기를 담는다. 탄탄한 서사와 배우들의 압도적인 연기력이 맞물리며 방송 전부터 기대작으로 손꼽히고 있다.

공개된 캐릭터 포스터는 인물의 내면을 압축한 카피와 배우들의 눈빛 연기로 강렬한 인상을 남겼다.

먼저 고현정은 초연하면서도 섬뜩한 눈빛으로 '사마귀'의 정체성을 드러냈다. 초록빛으로 물든 화면 속 "날 닮을까 봐 두렵니?"라는 카피는 그녀가 왜 다섯 명을 살해한 연쇄살인마가 되었는지 의문을 증폭시킨다.

장동윤은 붉은빛 포스터 속 흔들림 없는 눈빛으로 극 중 캐릭터의 내적 갈등을 압축했다. "그 더럽고 끔찍한 피가 내 몸에 흐르고 있어"라는 문구는 엄마인 '사마귀'를 향한 증오와 동시에 벗어날 수 없는 혈연의 굴레를 상징한다. 이번 작품을 통해 장동윤의 강렬한 연기 변신이 예고돼 기대가 모인다.

조성하는 강력범죄수사대 계장 최중호 역을 맡아 부드러움과 날카로움을 동시에 담은 눈빛으로 포스터를 완성했다. "다섯 명이 죽었으니 네가 다섯 명을 살리는 거야"라는 대사는 경찰로서의 책임감과 인간적인 면모를 동시에 보여주며 극에 긴장감을 더한다.

이엘은 강력범죄수사대 주임 김나희로 분해 카리스마 넘치는 눈빛을 드러냈다. "이제야 보네요. 그 유명한 사마귀를"이라는 대사는 고현정과의 대면을 암시하며 강렬한 대립 구도를 예고한다. 이엘 특유의 강단 있는 에너지가 작품에 또 다른 긴장감을 불어넣을 전망이다.

포스터 공개만으로도 화제를 모으고 있는 '사마귀: 살인자의 외출'은 장르적 재미와 배우들의 압도적 존재감이 시너지를 발휘할 작품으로 평가받고 있다. 과연 '사마귀'를 둘러싼 20년 묵은 진실과 새로운 사건의 전개가 어떤 충격을 안길지 첫 방송에 뜨거운 관심이 쏠린다.

SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'은 오는 9월 5일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.