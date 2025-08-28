스포츠조선

주진모, 6년째 활동 중단인데…골프 한 번에 2700만원 명품시계 획득[SC이슈]

기사입력 2025-08-28 14:21


주진모, 6년째 활동 중단인데…골프 한 번에 2700만원 명품시계 획득[…
주진모. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 주진모가 골프 유튜브 촬영 중 '홀인원'을 기록하며 2700만 원 상당의 명품 시계를 받았다.

27일 유튜브 채널 '변기수 골프TV'에는 "2천7백만원 롤렉스 청콤, 진짜 가져가버리다?!"라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상은 경북 상주 블루원 상주 골프리조트에서 진행된 골프 행사 내용으로,'파3 홀에서 홀인원에 성공하면 2700만 원 상당의 롤렉스 서브마리너를 증정한다'는 이벤트 촬영이었다.

변기수는 촬영 초반 "홀인원이 나오면 시계를 바로 드린다"며 웃었다. 그러나 실제로 주진모가 7번 홀에서 9번 아이언으로 친 공이 홀에 곧장 빨려 들어갔고, 현장은 술렁였다.


주진모, 6년째 활동 중단인데…골프 한 번에 2700만원 명품시계 획득[…
'변기수 골프tv' 영상화면 캡처
홀인원은 파3 홀에서 한 번의 티샷으로 공을 홀에 넣는 것으로, 아마추어가 이를 기록할 확률은 약 1만2000분의 1에 불과하다. 변기수는 주진모의 홀인원 기록에 "말도 안 된다. 상품 첫날인데 이런 일이 벌어지다니"라며 놀라움을 감추지 못했다. 주진모 역시 "나 했다"고 믿기 힘들다는 듯 환호하며 변기수와 얼싸안았다.


사진 제공=하이시간

주진모, 6년째 활동 중단인데…골프 한 번에 2700만원 명품시계 획득[…
사진 제공=하이시간
이에 주진모는 지난 26일 서울 압구정 하이시간 매장에서 열린 홀인원 세리머니에 참석해 이벤트 경품인 롤렉스 서브마리너를 직접 전달받았다. 해당 모델은 세계적으로 인기가 높은 고급 다이버 워치로, 공식 판매가 2700만 원을 웃돈다.

주진모는 "평소 즐겨하는 골프에서 이렇게 뜻밖의 행운을 얻게 돼 너무 기쁘다"며 "이런 특별한 이벤트를 준비해준 '변기수 골프TV'와 하이시간에 감사드린다"고 소감을 밝혔다.

해당 이벤트를 준비한 지성식 하이시간 대표는 "홀인원이 이렇게 빨리 나올 줄은 상상도 못했다"며 "첫 홀인원의 주인공이 배우 주진모라 더욱 기쁘다. 다음 홀인원 주인공에게는 파텍필립 같은 초고가 시계를 줄지, 아니면 골프공 한 박스를 줄지 고민 중"이라고 했다.


주진모는 2019년 11세 연하 의사 민혜연 씨와 결혼했다. 2019년 SBS 드라마 '빅이슈' 이후 6년째 작품 활동을 쉬고 있다.


주진모, 6년째 활동 중단인데…골프 한 번에 2700만원 명품시계 획득[…
하이시간 이흥철 영업이사(왼쪽), 주진모. 사진 제공=하이시간

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.