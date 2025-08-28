스포츠조선

[전문] ‘나는솔로’ 16기 옥순, 한 달 만에 유산 고백 “예상치 못한 이별”

기사입력 2025-08-28 16:49


[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 16기 출연자 옥순이 유산의 아픔을 고백했다.

옥순은 28일 SNS를 통해 "
얼마 전 소중한 임신 소식으로 많은 분들께 큰 축하와 따뜻한 응원을 받았다"며 "하지만 아쉽게도 품에 찾아왔던 작은 생명이 갑작스럽게 하늘로 돌아가게 됐다"고 밝혔다. 이어 "안정기에 접어들었다고 생각해 안심했는데, 제 부주의로 예상치 못한 이별을 맞게 됐다"며 "현재는 무척 마음이 아프고 슬픈 시간을 보내고 있다"고 먹먹한 심경을 전했다.

또한 옥순은 "여러분께서 보내주신 따뜻한 마음들이 큰 힘이 되고 있다"며 "지금은 잠시 저 자신을 돌보고 회복하는 시간을 가지고 있다. 곧 다시 밝은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 하겠다"고 전했다.

앞서 옥순은 지난달 연인과의 혼전 임신 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 이후 꾸준히 근황을 전해왔지만 약 한 달 만에 유산 소식을 전하며 안타까움을 자아냈다.

다음은 16기 옥순 SNS 글 전문.

사랑하는 여러분께,

얼마 전 소중한 임신 소식으로 많은 분들께 큰 축하와 따뜻한 응원을 받았습니다.


그 마음들 덕분에 더없이 행복한 시간을 보냈기에 진심으로 감사드립니다.

하지만 아쉽게도, 품에 찾아왔던 소중한 작은 생명이 갑작스럽게 하늘로 돌아가게 되었습니다.

안정기에 들어서서 괜찮을 줄 알고 제 부주의로 예상치 못한 이별에 지금은 무척 마음이 아프고 슬픈 시간을 보내고 있습니다...

여러분께서 보내주신 따뜻한 마음들은 제게 큰 위로와 힘이 되고 있습니다.

지금은 잠시 저 자신을 돌보고 회복하는 시간을 가지고 있습니다.

부디 너그러이 헤아려 주시고, 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.

이 어려움을 잘 이겨내고, 곧 다시 밝은 모습으로 여러분께 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

