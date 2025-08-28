[전문] ‘나는솔로’ 16기 옥순, 한 달 만에 유산 고백 “예상치 못한…

|
[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 16기 출연자 옥순이 유산의 아픔을 고백했다.
앞서 옥순은 지난달 연인과의 혼전 임신 소식을 직접 알리며 많은 축하를 받았다. 이후 꾸준히 근황을 전해왔지만 약 한 달 만에 유산 소식을 전하며 안타까움을 자아냈다.
사랑하는 여러분께,
얼마 전 소중한 임신 소식으로 많은 분들께 큰 축하와 따뜻한 응원을 받았습니다.
그 마음들 덕분에 더없이 행복한 시간을 보냈기에 진심으로 감사드립니다.
하지만 아쉽게도, 품에 찾아왔던 소중한 작은 생명이 갑작스럽게 하늘로 돌아가게 되었습니다.
안정기에 들어서서 괜찮을 줄 알고 제 부주의로 예상치 못한 이별에 지금은 무척 마음이 아프고 슬픈 시간을 보내고 있습니다...
여러분께서 보내주신 따뜻한 마음들은 제게 큰 위로와 힘이 되고 있습니다.
지금은 잠시 저 자신을 돌보고 회복하는 시간을 가지고 있습니다.
부디 너그러이 헤아려 주시고, 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.
이 어려움을 잘 이겨내고, 곧 다시 밝은 모습으로 여러분께 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다.
