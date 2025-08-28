스포츠조선

'살인자 리포트' 조영준 감독 "밀실에서만 촬영, 주변에서 다들 미쳤다고"

기사입력 2025-08-28 16:51


'살인자 리포트' 조영준 감독 "밀실에서만 촬영, 주변에서 다들 미쳤다고…
영화 '살인자 리포트' 언론시사회가 28일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 조영준 감독이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

[스포츠조선 안소윤 기자] 조영준 감독이 영화 '살인자 리포트' 기획 당시 주변 반응에 대해 이야기했다.

조영준 감독은 28일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살인자 리포트' 언론·배급 시사회에서 "영화를 처음 기획하고 나서 주변 분들에게 말했을 때 다들 미쳤다고 했다"고 말했다.

9월 5일 개봉하는 '살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주에게 정신과 의사 영훈이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기로, '채비', '태양의 노래'의 조영준 감독이 메가폰을 잡았다.

'살인자 리포트'는 연쇄살인범과의 인터뷰라는 독특한 영화적 컨셉으로 이뤄졌다. 조 감독은 "시나리오를 기획하고 나서 주변 분들한테 처음 이야기했을 때 다들 미쳤다고 하더라. 그걸 누가 투자해 주냐고, 어떤 배우가 출연한다고 하겠냐고 그런 이야기를 많이 들었다. 그럼에도 저는 왠지 할 수 있을 것 같다는 생각이 들었다"고 전했다.

이어 작품의 연출 의도에 대해 "옛날부터 그런 말이 있지 않았나. 정말 저는 한 놈만 팼다. 오히려 배우들을 가둬놓고 할 수 있는 걸 최대한 뽑아낸다면 기존에 보지 못했던 이야기의 형식을 구상할 수 있다고 생각했다"며 "물론 공간의 이동이 없고 다양한 인물이 나오지 않는 것이 약점으로도 작용할 수도 있지만, 반대로 한 가지에만 몰입하고 집중할 수 있었던 것 같다. 기존의 스릴러물이나 서스펜스물에서 보여줬던 시각적인 자극들에 기대어 있기보다는 두 인물의 딜레마로 가득 채울수록 극이 더 풍성해질 거라고 생각했다"고 설명했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

